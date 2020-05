Cabo da PM é morto a tiros durante patrulha, em Goiânia

Na noite deste domingo (3/5), um cabo da Polícia Militar (PM) foi morto a tiros durante uma patrulha no Jardim Guanabara, em Goiânia. Por meio de nota, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) lamentou a morte do servidor.

Conforme informações, o cabo da PM, Leandro Ferreira França, de 37 anos, estava com um colega de trabalho fazendo patrulhamento pela região da Central de Abastecimento de Goiás (Ceasa) em uma viatura descaracterizada.

Quando chegaram próximo a uma casa, que possivelmente era usava como boca de fumo, foram recebidos a tiros pelos suspeitos, que estavam em outro veículo e fugiram do local. Entretanto, durante a madrugada, os suspeitos de participarem da ação foram presos e levados para a Central de Flagrantes.

Os tiros disparados atingiram o cabo da PM, que foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

Ainda não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento do policial militar. O caso segue sendo investigado.

A Polícia Militar também prestou homenagem ao cabo que foi morto em serviço neste domingo (3/5). “… o que fizeste em vida, ecoará por toda eternidade. Em honra e memória ao cabo França, que combateu o bom combate e perdeu sua vida no ofício…“. Veja o vídeo:

Confira a nota divulgada pela Polícia Militar sobre o caso do Cabo da PM morto a tiros durante patrulha, em Goiânia