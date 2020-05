Cinco pessoas ficam feridas após carros caírem em barranco, em Goiânia

Um acidente registrado na noite deste domingo (3/5) deixou cinco pessoas feridas após dois carros caírem em um barranco, no Setor Goiânia II, na região norte da capital.

Conforme informações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), os dois veículos teriam batido e, em seguida, caíram na ribanceira, próximo a ETE Dr. Hélio Seixo de Britto.

Todos os envolvidos foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde uma mulher está em estado grave.

Como aconteceu o acidente onde cinco pessoas ficaram feridas após carros caírem em barranco, em Goiânia

Segundo vestígios e testemunhas encontrados no local, três pessoas ocupavam um veículo Parati, sendo um homem, de 28 anos, na condição de motorista, e duas mulheres como passageiras, que são esposa e sogra do condutor do veículo.

Eles trafegavam pela Avenida Perimetral Norte, Setor Goiânia II, sentido Shopping Passeio das Águas, quando foram surpreendidos por uma colisão traseira. No outro veículo, um Fiat Siena, que trafegava na mesma pista e sentido, estavam duas pessoas, sendo um homem, de 22 anos, como motorista, e uma mulher, de 21 anos, como passageira.

Com o impacto da batida, os dois motoristas perderam o controle da direção e caíram em uma ribanceira do lado direito da pista. Diante disso, testemunhas acionaram socorro para prestar atendimento às vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) se deslocou ao local e socorreu as vítimas. Todos os envolvidos ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). A sogra do condutor da Parati encontra-se internada em estado grave na unidade de saúde.

No local do acidente o motorista da Parati foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo. A equipe de plantão da Dict se encaminhou até o hospital para realizar o teste do bafômetro no condutor do Fiat Siena, cujo resultado foi negativo.