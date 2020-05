Em Goiás, aulas da rede pública pela TV começam nesta segunda (4)

A Televisão Brasil Central (TBC) e as rádios Brasil Central AM 1270 e RBC FM 90,1 começam, a partir desta segunda-feira (4/5), a transmitir videoaulas ao vivo do Ensino Fundamental e Médio, elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc). A transmissão das aulas da rede pública de Goiás foi uma estratégia adotada pela pasta para driblar os prejuízos causados pela paralisação das atividades presenciais em razão da pandemia do novo coronavírus.

Segundo informações do governo estadual, a rede pública de Ensino vai ao ar duas vezes por dia, de segunda a sexta-feira. Pela manhã, das 10h às 10h30, as aulas serão destinadas às turmas do Ensino Médio. Já no período da tarde, entre as 15 e 15h30, o programa vai abordar conteúdos do Ensino Fundamental.

Cada período de transmissão compreenderá duas aulas, de dois componentes curriculares diferentes. Os temas abordados pelas aulas transmitidas seguirão o mesmo cronograma das aulas e atividades postadas no do portal NetEscola, que são atualizadas toda semana. Assim, o objetivo das aulas divulgadas pela TV é reforçar as aulas não presenciais elaboradas pelos professores de cada unidade escolar.

Confira como ficou o cronograma das aulas da rede pública que serão transmitidas pela TV

De acordo com a Secretaria de Educação, no caso do Ensino Fundamental, os estudantes também estão recebendo atividades impressas, semanalmente, que são produzidas pela pasta e repassadas para as Coordenações Regionais de Educação (CREs).

A entrega de materiais impressos também é uma das estratégias adotadas pelas escolas que possuem alunos matriculados sem acesso à internet.

Cronograma de aulas do Ensino Fundamental:

Segunda-feira: 6º ano (15h -15h30)

Terça-feira: 7º ano (15h -15h30)

Quarta-feira: 8º ano (15h -15h30)

Quinta-feira: 9º ano (15h -15h30)

Sexta-feira: Ensino Fundamental I (15h -15h30)

Cronograma de aulas do Ensino Médio:

