Goiânia tem 117 recuperados da covid-19

Goiânia tem 117 pacientes recuperados da covid-19, de acordo com boletim epidemiológico deste domingo (3/5). O número de recuperações corresponde a 24,32 % dos 481 casos confirmados da doença na capital. Ainda conforme o boletim, Goiânia tem 13 mortes pela doença confirmadas.

A maior quantidade de casos ainda é de pessoas jovens adultas. São 202 infectados com idades entre 20 e 39 anos; 168 casos entre pessoas de 40 a 59 anos; e 89 pacientes têm mais que 60 anos. Dos 481 casos confirmados de infecção pelo coronavírus, apenas 22 pessoas diagnosticadas têm até 19 anos.

Também segundo boletim de ontem, ao todo, Goiás tem 850 casos de covid-19. Há 9.939 casos suspeitos em investigação e 65 amostras em análise no Lacen-GO. Do total, há 30 óbitos confirmados.

Banco de sangue em Goiânia coleta plasma de recuperados da covid-19

O banco de sangue Hemolabor, em Goiânia, está coletando plasma de pacientes recuperados da covid-19, para pesquisa de um tratamento experimental contra a doença. A ação ocorre em conjunto com bancos de sangue e laboratórios de todo o Brasil, que tem o acompanhamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A pesquisa já avança no país.

A expectativa é que esse material ajude a combater a infecção viral por meio de seus anticorpos, já que plasma de alguém recuperado da covid-19 tem os chamados anticorpos neutralizantes, que podem reforçar o sistema imunológico do paciente infectado e acelerar a melhora.

Doação de plasma de recuperados da covid-19

De acordo com informações do banco de sangue, são coletados cerca de 500 mililitros de sangue, que posteriormente tem seu plasma separado. Para realizar a doação a pessoa, preferencialmente do sexo masculino, precisa ter sido testado positivo para a PCR-covid 19, além de cumprir os quesitos listados abaixo:

Ter entre 18 e 60 anos de idade;

Pesar mais de 55 quilos;

Estar sem sintomas por, pelo menos, 14 dias após a recuperação plena da doença;

Nunca ter tido nenhuma das seguintes doenças: sífilis, chagas, malária, hepatite.

O Banco de Sangue Hemolabor fica localizado na rua 5-A, n° 90, setor Aeroporto. Informações e agendamentos pelo telefone: 3605-6600.