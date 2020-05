Médico do HUGO, com covid-19, é denunciado por se negar usar EPIs

Um médico do Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO), positivo para covid-19, foi denunciado por colegas de trabalho após se negar usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). A informação foi confirmada pela assessoria da unidade de saúde. O caso, que chegou ao Conselho Estadual de Saúde, é apurado.

Os EPIs são fornecidos pelo próprio hospital e assim como os demais profissionais de saúde, ele passou por treinamento. No entanto, os colegas denunciaram que ele se negava a usar a proteção. Ainda conforme as informações, após sentir os sintomas da doença, ele apresentou atestado médico e, quando o caso foi confirmado, foi afastado das funções.

HUGO instaurou processo disciplinar para apurar conduta de médico que se negou usar EPIs

Em nota, o HUGO esclareceu que o médico foi repreendido pela direção que, de imediato, instaurou um processo de apuração disciplinar. Leia na íntegra:

O Hospital De Urgências Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), confirma que um profissional médico foi denunciado por colegas de trabalho por se negar a usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos a todos os profissionais que trabalham neste nosocômio.

O profissional em questão foi repreendido pela direção que, de imediato, instaurou um processo de apuração disciplinar afim de apurar a questão, fornecendo amplo e irrestrito direito de defesa ao denunciado. O Hugo salienta que não admite tal comportamento e que, caso se comprove fato a denúncia, medidas devem ser tomadas a respeito.

Após afastamento de servidores por covid-19, HUGO testa profissionais e pacientes

O HUGO já afastou 76 profissionais de saúde por suspeita de covid-19, causada pelo novo coronavírus, sendo enfermeiros, técnicos, auxiliares, fisioterapeuta, fono, assistente social e psicólogo e seis 6 residentes.

No último sábado (2/5), a unidade testou 95 pacientes, além de 360 servidores. No mesmo dia foi iniciada a desinfecção linear na unidade de saúde. O processo foi feito em todas as superfícies e paredes, com hipoclorito, e os equipamentos foram higienizados com quaternário de amônio e biguanida.