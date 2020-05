Preso morre e quatro ficam feridos após briga durante motim, em Aparecida

Um preso morreu e outros quatro ficaram feridos na noite deste domingo (3/5) após uma briga durante um motim no Presídio Semiaberto de Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital.

Conforme informações da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), os presos da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto tiveram um desentendimento depois que tentaram começar um motim.

Na confusão, um dos presos levou um golpe com uma arma branca, que seria um faca artesanal, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Os outros quatro feridos foram encaminhados para uma unidade de saúde.

Ainda de acordo com a nota da DGAP, todos os detentos envolvidos na briga foram identificados e transferidos para outro presídio. A Polícia Militar do Estado de Goiás e o Grupo de Operações Especiais (GOPE), estão auxiliando na segurança do local.

Além do preso que morreu e dos quatro que ficaram feridos após briga durante motim, em Aparecida, outros fizeram rebelião por causa de suspensão de visitas, em Alexânia

Na segunda quinzena de março, alguns presos fizeram um motim por causa da suspensão de visitas no presídio de Alexânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). O motivo da suspensão é a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Conforme informações, alguns detentos começaram a rebelião e queimaram colchões e quebraram paredes. Além disso, também invadiram algumas celas da cadeia.

Segundo alegações dos presos, o motivo da rebelião foi a suspensão das visitas nos presídios do estado e também pela alimentação inadequada oferecida no presídio.

A situação foi controlada depois que a Polícia Militar do Estado de Goiás e o Grupo de Intervenção Tático (GIT) fizeram o adentramento no local e utilizaram gás.

Além disso, um detento foi agredido por outros presos e precisou ser levado para uma unidade de saúde. De acordo com a DGAP, o caso já foi repassado para a Polícia Civil e a direção da unidade abriu procedimentos administrativos internos para apurar as responsabilidades e aplicar as devidas punições aos envolvidos, conforme a Lei.