A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), através da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), apresenta nesta segunda-feira (4/5) o caso de um homem que é suspeito de matar um ex-policial federal a mando de um ex-companheiro da atual mulher que a vítima se relacionava, em Goiânia.

A operação foi coordenada pelo delegado Francisco Costa, com apoio da Polícia Civil de Araguaína, no Tocantins. A prisão foi efetuada na última sexta-feira (1/5), em desfavor de Ivan de Sousa Marques, apelidado de “Cowboy”. O crime aconteceu no último dia 17 de abril de 2020, na esquina da Avenida T-63 com a Avenida Circular, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia.

O caso onde o homem foi preso suspeito de matar ex-policial federal a mando de ex, em Goiânia

De acordo com as investigações da PC, Ivan de Sousa Marques foi o responsável pela morte do ex-policial federal Silvio José Dourado, de 53 anos, no último dia 17 abril.

Segundo informações, o ex-policial estava tendo um relacionamento amoroso com a ex-companheira de João Soares Rocha, apelidado de “Rochinha”. João Soares Rocha foi apontado em uma investigação policial do Tocantins (Operação Flak) como sendo o líder de uma organização criminosa que distribui drogas no Brasil e exterior.

Conforme apurado pela PC, “Rochinha” não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira e não admitia que ela se relacionasse com o ex-policial federal. Diante disso, ele contratou duas pessoas para matar a vítima, sendo Ivan e Ilzemar, que já era conhecido da família.

Ilzemar foi o responsável por planejar todo o crime. Ele também forneceu a motocicleta e a arma utilizada no crime. Além disso, ele ainda prestou todo o suporte para a execução.

O dia do crime

No dia do crime, o ex-policial federal saiu de casa no automóvel SW4 para visitar um amigo e quando parou em um semáforo, na Avenida T-63 com a Avenida Circular, Ivan efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima.

No carro ainda estava um neto da vítima, que sofreu alguns ferimentos por causa dos estilhaços provocados pelos disparos. O ex-policial federal não resistiu aos ferimentos e morreu ainda dentro do veículo.

Após o crime, Ivan abandonou a motocicleta e entrou no carro de Ilzemar, que estava nas imediações dando suporte. Ambos fugiram do Estado de Goiás. Entretanto, na última sexta-feira (1/5), Ivan foi localizado em Tocantins; ele já possui outros quatro mandados de prisão em aberto por crimes de homicídio no estado do Pará e Tocantins.

Durante entrevista policial, Ivan confessou a autoria do crime e disse que ganharia R$ 2o mil pelo “serviço”. Além disso, foi apreendida a quantia de R$ 6 mil, que seria parte do pagamento.

De acordo com a PC, as diligências agora continuam para localizar e prender os outros dois suspeitos, João e Ilzemar, que são foragidos da justiça.