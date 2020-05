Tempo em Goiás: Inmet prevê chuvas e mínimas de 12ºC a 15ºC

O tempo em Goiás pode ser chuvoso nos próximos 15 dias, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, podem ser registradas nos próximos dias temperaturas mínimas de 12ºC a 15ºC. A segunda-feira, 4 de maio, começou com um tempinho mais frio. Pela manhã foram registrados 12ºC, mas a máxima ao longo do dia deve ser de 34ºC.

Ainda conforme previsão do Inmet, a terça-feira (5/5) será de dia claro a parcialmente nublado, com mínima de 13ºC e máxima de 35ºC. Já para quarta e quinta-feira (6 e 7/5), as temperaturas variam de 14ºC a 33 e 35ºC. Em todos os dias a umidade relativa do ar tem máxima de 95%.

Tempo em Goiás deve ser der chuva, diz Inmet

De acordo com o informativo do órgão, entre os dias 4 e 11 de maio deve chover na maior parte do país. Há previsão de chuva em praticamente toda Região Centro-Oeste porém, os maiores acumulados deverão ser registrados no estado do Mato Grosso, com valores podendo variar entre 10 e 120 mm. De modo geral, os acumulados de chuva poderão variar entre 5 e 50 mm.

Já entre os dias 10 e 16 de maio, Goiás deverá ter chuvas irregulares, com valores entre 15 e 50 mm.

Orientações para dias de chuvas fortes em Goiás

Diante da previsão de chuvas em todo o estado, a Defesa Civil reforça as orientações para a população, em caso de alagamento: se estiver de carro, a recomendação é que opte por rotas alternativas que evitem pontos de alagamentos. Se estiver parado e o local começar a encher, o motorista e os passageiros devem deixar o veículo e seguir para local seguro.

No caso dos motociclistas, a recomendação é não tentar atravessar vias alagadas, pois podem esconder buracos que podem ocasionar a quedas e outros acidentes.

O cidadão pode acionar os serviços da Defesa Civil pelos telefones: 3524-4080, 153 ou pelo 193 do Corpo de Bombeiros, caso a ocorrência seja em Goiânia.