Bairros nobres de Goiânia acumulam mais de 200 casos de covid-19

Apenas 12 bairros de Goiânia, localizados na região nobre, acumulam 208 casos confirmados do novo coronavírus, causador da covid-19. Os setores Bueno e Oeste concentram os maiores números de casos, com 53 e 40 deles, respectivamente. Os dados foram divulgados em boletim epidemiológico desta segunda-feira (4/5), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O setor Marista e o Jardim Goiás têm 18 casos cada. Já no Jardim América e no Parque Amazônia foram notificados 15 e 14 casos, respectivamente. Ainda conforme o boletim, os setores Leste Universitário, Pedro Ludovico, Aeroporto e Jaó concentram dez casos cada. Os setores Sul e Alto da Glória somam dez casos.

Veja abaixo os bairros listados pela SMS:

Setor Bueno (53)

Setor Oeste (40)

Setor Marista (18)

Jd. Goiás (18)

Jardim América (15)

Parque Amazônia (14)

Setor Leste Universitário (10)

Setor Pedro Ludovico (10)

Setor Aeroporto (10)

Setor Jaó (10)

Alto da Glória (5)

Setor Sul (5)

Res. Aldeia do Vale (4)

Nova Suíça (3)

Covid-19 em bairros afastados da região nobre de Goiânia

Também foram listados 19 bairros que apresentam entre 3 e 9 casos confirmados da doença, sendo eles:

Jardim Valência (9)

Setor Negrão de Lima (8)

Jardim Novo Mundo (7)

Setor Urias Magalhães (7)

Setor Central (7)

Setor Bela Vista (6)

Jardim Guanabara (6)

Setor Sudoeste (6)

Alphaville Flamboyant (6)

Cidade Jardim (5)

Res. Recanto das Garças (4)

Setor Candida de Morais (4)

Setor Leste Vila Nova (4)

Res. Eldorado (4)

Vila Alpes (4)

Res. Jardim Florença (3)

Vila Concórdia (3)

Parque Santa Rita (3)

Vila Canaã (3)

Ao todo, 146 bairros de Goiânia têm registros de covid-19. Os que não estão nas listas apresentam 1 ou 2 casos.

Goiânia registra mais de 500 casos de covid-19

De acordo com o informe epidemiológico de segunda-feira (4/5), Goiânia registra 503 de casos de coronavírus, dos 861 confirmados em todo o estado.

Conforme os dados da prefeitura, as mulheres são as mais infectadas, registrando 270 casos; homens registram 233. De acordo com a faixa etária, a maioria das pessoas contaminadas têm entre 20 e 39 anos, totalizando um total de 205 pessoas. Outros 176 casos são de pessoas com idades entre 40 e 59 anos; 99 com mais de 60 anos; e 12 em crianças com menos de 10 anos.

Levando em conta a ocupação, a capital de Goiás registra 151 profissionais infectados pela doença. Outros 269 não são da área da saúde. A capital tem 13 mortes confirmadas.