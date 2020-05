Caminhoneiro diagnosticado com coronavírus foge de hospital em Goiânia

Um caminhoneiro, de 54 anos, diagnosticado com coronavírus, fugiu do Hospital de Campanha (HCamp) de Goiânia. A fuga aconteceu no último domingo (3/5), dia que já havia solicitado alta, mas sumiu antes de ser liberado.

O homem estava na unidade hospitalar desde a última sexta-feira (1/5), quando foi transferido do Hospital Municipal de Morrinhos, na região sul do estado. De acordo com a Prefeitura de Morrinhos, o caminhoneiro foi socorrido na terça-feira da semana passada (28/4), na BR-153, enquanto fazia uma viagem.

Conforme informações, ele passou mal e apresentou nível pressão alta e forte gripe. Diante disso, ele foi colocado em isolamento e testado para verificar se estava ou não com coronavírus. O resultado positivo saiu na sexta-feira (1/5).

Diante disso, a Prefeitura de Morrinhos solicitou a transferência do caminhoneiro para continuar o tratamento em Goiânia. De acordo com o Hospital de Campanha (HCamp), ele estava internado na unidade semicrítica com quadro estável.

Outros dois homens também foram testados para coronavírus

Segundo a nota da Prefeitura de Morrinhos, outros dois homens estavam no caminhão com o caminhoneiro diagnosticado com coronavírus. Eles fizeram testes rápidos e os resultados foram negativos. O veículo então foi desinfectado e os caminhoneiros liberados para seguir viagem.

As Vigilâncias Epidemiológicas Estaduais e Municipais foram notificadas sobre a fuga do caminhoneiro e agora acompanham o caso.

Nota do Hospital de Campanha de Goiânia sobre o caso do caminhoneiro diagnosticado com coronavírus, que fugiu do hospital, em Goiânia

O Hospital de Campanha para Enfrentamento ao Coronavírus (HCAMP) informa que o paciente P.C.P.D.S (sexo masculino), 54 anos, deu entrada na unidade de saúde no dia 1º de maio, às 21h39. Regulado para o HCAMP pelo Hospital municipal da cidade de Morrinhos-GO, com resultado positivo para Covid-19. O mesmo foi atendido de acordo com todos os protocolos do Ministério da Saúde, ficou internado em leito da Unidade Semicrítica até ontem, 03/05, em estado estável. P.C.P.D.S solicitou alta médica a pedido e antes de recebê-la, acabou evadindo do HCAMP.