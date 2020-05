Confirmado ‘Aparecida é Show’ ao vivo com mais de 3 horas de programação

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia confirmou, no início da tarde desta terça-feira (5/5), a realização do ‘Aparecida é Show’, em comemoração ao aniversário de 98 anos da cidade, celebrado no dia 11 de maio. O evento será ao vivo, com mais de três horas de programação. A edição 2020 presencial da festa foi cancelada devido à pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19.

Conforme o anúncio, serão reprisados os melhores momentos dos shows de Gusttavo Lima, Naiara Azevedo, Léo Magalhães e do eterno Gabriel Diniz; todos se apresentaram na edição anterior do ‘Aparecida é Show’, que foi transmitida em tempo real pelo Dia Online. Além dos sertanejos, a apresentação da cantora gospel Isadora Pompeo também será reprisada. Novas informações serão divulgadas ao logo da semana.

Veja abaixo o comunicado oficial:

Na próxima segunda-feira, 11 de maio, é meu aniversário e VAI TER APARECIDA É SHOW, SIM! Segura o coração para se emocionar com os melhores momentos dos shows de @gusttavolima @naiaraazevedo @leomagalhaesoficial @isadorapompeo e do eterno @gabrieldiniz em um programa ao vivo com mais de 3 horas de duração na apresentação de @simonnysantos e do @enoque_locutor. Durante a semana tem mais spoilers pra você. Compartilha com todo mundo e marque os amigos nos comentários. Eu não tô aguentando. Eu quero GRITAAAAR!

‘Aparecida é Show’ 2020 foi cancelado devido pandemia do coronavírus

Após 30 anos, o ‘Aparecida é Show’ foi cancelado pela primeira vez, devido à pandemia do novo coronavírus. A informação foi confirmada no dia 13 ade abril, pelo prefeito Gustavo Mendanha (MDB), que anunciou o cancelamento desta edição 2020 durante live no Instagram.

Segundo Gustavo Mendanha, toda a verba reservada para a programação vai para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), onde os recursos serão usados no enfrentamento à covid-19 e nos serviços e tratamentos realizados rotineiramente nas unidades de saúde de Aparecida. Foram contingenciados R$ 50 milhões.