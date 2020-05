Covid-19: Aparecida começa testagem em moradores nos próximos dias 

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia pode começar os testes para covid-19 em moradores nos próximos dias. A informação foi confirmada pelo prefeito Gustavo Mendanha (MDB), em entrevista coletiva concedida por videoconferência, no início da noite desta segunda-feira (4/5). O teste sorológico será realizado em 1.200 pessoas, definidas por sorteio aleatório.

Segundo explicação do secretário de saúde Alessandro Magalhães, a testagem pode ser iniciada na próxima quinta-feira (7/5). “Será um sorteio aleatório, feito por computador, para definir os domicílios. O profissional de saúde irá, com um funcionário, fazer o questionário e o teste rápido. Toda população está suscetível, então queremos entender a prevalência da doença e qual população está sob risco. A cada 15 dias, vamos realizar a pesquisa e os testes”, concluiu.

Ainda conforme a gestão estadual, nas últimas semanas, Aparecida aumentou a capacidade de testagem da covid-19, passando de 15 testes semanais para 300. “O município chegou a testar 205 pessoas num só dia.”

Além de testagem em moradores, Aparecida de Goiânia deve intensificar fiscalização contra a covid-19

Também nesta segunda-feira (4/5), mais cedo, Gustavo Mendanha participou de reunião, via videoconferência, com os prefeitos de Anápolis (Roberto Naves) e de Goiânia (Iris Rezende); além do secretário Estadual de Saúde, Ismael Alexandrino; e o secretário estadual de Desenvolvimento e Inovação, Adriano Lima, entre outros. Foram discutidas ações de combate ao novo coronavírus.

Durante a solenidade, o prefeito garantiu que Aparecida de Goiânia mantém uma taxa de isolamento social acima da média estadual, mesmo com a retomada de 84% das atividades comerciais, autorizada pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao novo Coronavírus. Conforme informações da gestão municipal, na última quinta-feira (30/4), o grau de isolamento na cidade ficou em 41,7%, ante os 36% que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) calculou na média de Goiás.

Também participaram da videoconferência o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira; o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO), Joaquim de Castro Neto; o procurador-geral do Ministério Público (MP-GO), Aylton Vechi; o presidente do Tribunal de Contas de Goiás (TCE-GO); Celmar Rech; o defensor público-geral de Goiás, Domilson Rabelo; o 1º sub-defensor geral, Tiago Gregório.

Casos de covid-19 em Aparecida de Goiânia

Segundo boletim epidemiológico, até a tarde desta segunda-feira (4/5), foram confirmados 62 casos da doença em Aparecida de Goiânia; 36 casos suspeitos ainda estão em análise; e 464 foram resultados foram negativados. A SMS não confirmou nenhum novo caso nesta segunda. Até o momento, o município registrou dois óbitos e 24 pacientes já se recuperaram do coronavírus.