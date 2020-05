Goiás registra 61 novos casos e 8 mortes por covid-19 em 24 horas

De acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (5/5), 61 novos casos e 8 mortes foram registradas nas últimas 24 horas em decorrência da covid-19, em Goiás.

Conforme o balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, este é o maior aumento no número de mortes desde o início da pandemia no estado. Na segunda-feira (4/5), os dados apontavam 30 óbitos, já nesta terça-feira (5/5), o número registrado é de 38. Conforme os dados, as mortes aconteceram na cidade de Campos Belos (1), Novo Gama (1), e Goiânia (2). As outras quatro ainda estão sendo investigadas quanto a localidade.

Os registros de todas as mortes aconteceram nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (1), Aparecida de Goiânia (2), Campos Belos (1), Goiandira (1), Goianésia (3), Goiânia (14), Luziânia (3), Novo Gama (1), Paraúna (1), Planaltina de Goiás (1), Pires do Rio (1), Professor Jamil (2), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1). Além disso, um óbito ainda está em investigação.

Além das 8 mortes confirmadas nas últimas 24 horas, mais de 60 casos foram confirmados

Ainda de acordo com os dados do boletim epidemiológico, o número de pessoas infectadas passou de 861 para 922, em apenas 24 horas, um aumento de 61 casos, em Goiás. Além disso, outras 10.469 notificações de suspeita da covid-19 estão em análise. Confira as cidades onde há o registro da doença: