Homem é preso após atear fogo em esposa, em Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada nesta segunda-feira (4/5) para atender uma ocorrência de tentativa de feminicídio, onde um homem foi preso após atear fogo em esposa, em Rio Verde.

Conforme informações da PMGO, a equipe tomou conhecimento do caso na noite do último domingo (3/5) e, com as características do suspeito, iniciou o patrulhamento na região para localizar e prender o autor.

Durante a ação, os militares foram informados de que o suspeito estava na BR-060 tentando pegar carona para Jataí. Em patrulhamento, o homem foi localizado e preso.

Segundo informações da vítima, o homem jogou gasolina em seu corpo e depois ateou fogo. De acordo com a PMGO, ela teve queimaduras graves, foi entubada e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), posteriormente, encaminhada para Goiânia.

Ao ser questionado sobre o crime, o homem confessou a autoria e disse que teria sido motivado por ciúmes. Diante disso, ele foi encaminhado para a 8ª Delegacia Regional de Polícia, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio.

Além do homem preso após atear fogo em esposa, outro agrediu uma grávida com barra de ferro, também em Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada nesta segunda-feira (4/3) para atender uma ocorrência onde uma grávida foi agredida com barra de ferro em uma suposta tentativa de estupro, em Rio Verde, no sul goiano.

Conforme informações, os policiais militares receberam uma denúncia de uma tentativa de feminicídio no Parque Bandeirantes. Quando chegaram no local, a vítima informou que o homem teria tentado estuprá-la, mas não conseguiu pois ela começou a gritar.

A vítima contou que, enquanto pedia socorro, o homem pegou uma barra de ferro e desferiu vários golpes em sua cabeça. Diante disso, os policiais foram acionados e conseguiram efetuar a prisão do homem pela prática do crime de tentativa de feminicídio.

A mulher é catadora de material reciclável e o suspeito é porteiro de um prédio. Testemunhas disseram que a confusão começou após um desentendimento entre os dois.

Os populares conseguiram deter o homem até a chegada dos policiais. Ele foi encaminhado para a 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as devidas providências.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a vítima, que, conforme informações, chegou a perder massa encefálica por causa das agressões. Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde com traumatismo craniano grave, onde recebe atendimento médico.