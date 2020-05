Homem é preso após criar site similar do Detran-GO para roubar dados

Um homem, de 34 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (4/5) após criar um site similar ao do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) para roubar dados.

De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), o “cracker” foi responsável pela criação de um site fraudulento semelhante do Portal Detran de Goiás. Ele foi preso preventivamente em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital.

O homem ainda utilizava identidades falsas para fazer compras pela internet, aplicativos de transporte e também de alimentos. Ele tinha acesso a informações sigilosas dos usuários, podendo até mesmo invadir o sistema para obter dados sem autorização do verdadeiro usuário.

As investigações do homem que foi preso após criar site similar do Detran-GO para roubar dados

Conforme informações, as investigações duraram cinco meses e comprovaram que o site era acessado diversas vezes pelo suspeito, conhecido pelo apelido de “Tom Hacker”.

O objetivo da ação fraudulenta era subtrair as credenciais de acesso dos servidores do Detran-GO, o que possibilitava a invasão de dispositivos e/ou sistemas informáticos da entidade de administração pública indireta do Estado de Goiás, sendo possível obter, adulterar ou destruir dados ou informações sigilosas, sem autorização do legítimo usuário.

Durante as investigações, os policiais civis da DERCC ainda constataram que o homem utilizava várias identidades falsas para adquirir produtos pela internet e também pagar serviços prestados por empresas, como aplicativos de transporte urbano e de entrega de alimentos.

Diante disso, o homem foi preso e recolhido na Unidade Prisional de Aparecida de Goiânia. O notebook e o celular do investigado também foram apreendidos e encaminhados para a perícia.

A PC, por meio da DERCC, salienta que é importante estar atento aos golpes, não acessar links estranhos e verificar sempre a procedência do endereço eletrônico.