Para evitar aglomeração, Jataí interdita via de acesso a agências bancárias

A Prefeitura de Jataí, na região Sudoeste de Goiás, interditou a Avenida Goiás, uma via de grande movimentação, que dá acesso a três agências bancárias, inclusive a Caixa Econômica, com maior aglomeração de pessoas. A determinação começou a valer nesta terça-feira (5/5).

Com a interdição da avenida, a gestão municipal pretende deixar mais espaço para as filas nas agências bancárias, para tentar diminuir a aglomeração de pessoas. O tráfego de veículos na via está proibido por tempo indeterminado. No entanto, o comércio na região continua aberto.

De acordo com o chefe de Fiscalização da Prefeitura de Jataí, Cesi Severino, a interdição funcionará das 8h às 16h, horário de maior fluxo bancário. No período do noturno o trecho passará por desinfecção com uso de produtos indicados pela equipe da saúde.

Prefeitura de Jataí fecha estacionamento de aeroporto

Em vídeo, o prefeito Vinícius Luz explicou que, além da interdição da avenida, também foi determinado o fechamento do estacionamento do aeroporto da cidade. A medida também visa evitar a aglomeração de pessoas, como ocorrido no último domingo (3/5).

O gestor municipal pede ainda que os moradores cumpram as medidas de distanciamento social, assim como as orientações repassadas quanto às medidas de prevenção, tais como: higiene das mãos, não compartilhamento de utensílios, evitar aglomerações, bem como o cumprimento do Decreto Municipal.

Jataí tem 25 casos confirmados de coronavírus

Até esta segunda-feira (4/5), foram confirmados 25 casos de infecção pelo novo coronavírus em Jataí. Outros cinco aguardam resultado dos exames e 38 casos notificados já foram descartados. Do total de confirmações, sete pacientes já se recuperaram.

“Vale salientar que devido à pandemia da Covid-19, como estratégia para monitoramento dos possíveis casos suspeitos da doença, o Ministério da Saúde preconizou a notificação compulsória de todas as pessoas com sintomas gripais que procurarem a unidade de saúde, independente se pública ou privada. A partir do recebimento da ficha de notificação, a Vigilância Epidemiológica entra em contato com o paciente seja ele notificado de Covid-19 ou Síndrome Gripal via telefone e/ou endereço para qualificar as informações contidas na ficha, orientar e acompanhar a progressão dos sinais e sintomas, bem como, identificar possíveis contatos”, explica texto da Prefeitura.