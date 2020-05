A Prefeitura Municipal de Uruaçu divulgou nesta terça-feira (5/5) um novo boletim epidemiológico, onde são contabilizados quatro casos de coronavírus. No boletim divulgado pelo Governo de Goiás, o número de casos divulgados nesta terça-feira (5/5) é de apenas um.

O primeiro caso na cidade foi registrado no dia 29 de abril, às 15h. Trata-se de um homem, de 60 anos, motorista de caminhão. O segundo caso foi confirmado no mesmo dia, às 20h. O terceiro caso da doença só foi registrado no dia 2 de maio e o quarto, três dias depois, ou seja, nesta terça-feira (5/5).

Além dos casos confirmados, outros nove são suspeitos e 19 foram descartados. Ainda não há recuperados ou mortos.

Uruaçu conta com quatro casos de coronavírus, diz prefeitura, governo contabiliza um

Apesar da Prefeitura de Uruaçu ter confirmado quatro casos, nos dados da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás aparece a contabilização de apenas um, conforme boletim divulgado também nesta terça-feira (5/5).

O mesmo caso também acontece em outras cidades, como por exemplo em Senador Canedo, onde o número divulgado pela prefeitura é de 17 casos e pelo Governo apenas 11. Outro exemplo é em Campos Belos, onde o número apresentado pelo Governo é um, mas a prefeitura da cidade confirma seis casos.

A discrepância pode acontecer por causa da subnotificação, portanto, Goiás pode ter um número de casos maior.

Casos de coronavírus em Goiás

De acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (5/5), 61 novos casos e 8 mortes foram registradas nas últimas 24 horas em decorrência da covid-19, em Goiás. O número de pessoas infectadas passou de 861 para 922.

Conforme o balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, este é o maior aumento no número de mortes desde o início da pandemia no estado. Na segunda-feira (4/5), os dados apontavam 30 óbitos, já nesta terça-feira (5/5), o número registrado é de 38. Conforme os dados, as mortes aconteceram na cidade de Campos Belos (1), Novo Gama (1), e Goiânia (2). As outras quatro ainda estão sendo investigadas quanto a localidade.