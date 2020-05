Bairros de Aparecida de Goiânia ficam sem água nesta quinta-feira (7)

Alguns bairros de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, podem ficar sem água nesta quinta-feira (7/5). A informação foi confirmada hoje (6/5), pela Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago).

Conforme informações, o abastecimento será desligado às 5h da manhã para a execução de troca e instalação de registros na Avenida Rio Verde no avenida Rodrigues Alves, no Jardim Presidente.

De acordo com a Saneago, durante a execução do serviço pode faltar águas nas casas que não possuem caixa d’ água. Os setores afetados serão: Jardim Helvécia, Jardim Presidente, Residencial Flamingo, Setor Faiçalville e Três Marias (parcial).

A previsão é que os serviços sejam concluídos até o fim da tarde de quinta-feira (7/5), quando o abastecimento será retomado de forma gradual. A normalização total do sistema deve acontecer no decorrer da noite do mesmo dia.

A Companhia orienta para o uso moderado da água tratada. Lembrando que a água é uma importante aliado na prevenção do contágio da doença covid-19.

Além dos bairros em Aparecida de Goiânia que ficam sem água nesta quinta-feira (7), outras duas cidades goianas tiveram o abastecimento interrompido nesta quarta-feira (6)

De acordo com a Saneago, Padre Bernardo e Piracanjuba também devem ter interrupção no abastecimento nesta quarta-feira (6/5). Em Padre Bernardo, o reservatório central passa por manutenção e pode faltar água nos bairros Divinópolis, Oeste, Acácias, Setor Leste/Canaã e na parte alta do Bela Vista. A normalização do sistema deve ocorrer até as 22h de hoje.

Em Piracanjuba, técnicos executam reparos em redes que foram rompida nesta manhã. Com isso o abastecimento no Jardim Europa está afetado, inclusive nas casas onde não possuem caixas d’água. O fornecimento de água deve ser normalizado no início da tarde de hoje.

A Saneago solicita a compreensão dos consumidores e orienta para o uso moderado da água tratada.