Criança prende dedo em ralo de banheiro durante banho, em Luziânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, nesta terça-feira (5/5), para atender uma ocorrência onde uma criança prendeu o dedo no ralo do banheiro durante o banho, em Luziânia, localizada na região do Entorno do Distrito Federal.

Conforme informações, o caso aconteceu no bairro Engenheiro Jofre Parada, no momento que a mãe do bebê, de 1 ano, saiu do banheiro para pegar um toalha. Quando retornou, verificou que o menino já estava com o dedo indicador da mão direita preso no ralo de metal.

Diante disso, a guarnição dos bombeiros foi ao local, retirou o ralo e encaminhou a criança para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luziânia para ser submetida a um procedimento anestésico local.

Depois disso, com o uso de uma mini retífica, os bombeiros conseguiram retirar o ralo do dedo da criança, que não teve ferimentos. Veja a foto registrada pelos bombeiros logo após o atendimento:

Além da criança que prendeu o dedo em ralo de banheiro durante banho, em Luziânia, uma menina ficou com uma porca de parafuso presa no dedo, em Minaçu

Uma menininha de 5 anos precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) depois de ficar com a porca de um parafuso presa ao dedo. O incidente ocorreu na manhã do dia 24 de agosto, em Minaçu, município localizado na região Norte do estado.

De acordo com a corporação, os pais da criança a levaram até a 1ª Companhia Independente Bombeiro Militar da cidade, para que os militares tirassem o objeto que estava preso dedo dela. Foram utilizadas ferramentas e técnicas específicas para estas situações.

Apesar da dificuldade devido à espessura do objeto, a porca foi retirada com os cuidados necessários para não comprometer a integridade física e emocional da criança. Os militares registaram todo o atendimento.