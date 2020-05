Feira Hippie lança portal de vendas on-line na semana do Dia das Mães

Para amenizar os prejuízos causados pela pandemia do coronavírus, que impossibilita o funcionamento da Feira Hippie, em Goiânia, foi lançado, na semana do Dia das Mães, o portal de vendas da Feira Hippie. Assim, o www.portalfeirahippie.com.br apresenta-se com uma alternativa para os feirantes apresentarem suas mercadorias aos clientes, que podem realizar compras on-line.

A ação busca manter em funcionamento, por meio da internet, de um dos maiores centros de compras do Brasil, que também é uma das maiores feiras da América Latina. Dentro da plataforma digital, o feirante tem que se cadastrar. Depois, dentro do site, pode cadastrar sua mercadoria. Aliás, há uma segmentação por categorias. Assim, o consumidor encontra bolsas, bijuterias, roupas e calçados.

Além disso, a Associação dos Feirantes da Feira Hippie, que criou o e-commerce, oferece desconto especial para os associados. As feiras especiais estão impedidas de funcionar para evitar aglomerações desde o dia 19 de março. Esta medida é parte do primeiro decreto do governo de Goiás para contenção da pandemia. Outros eventos que resultam em aglomeração, como shows, cinema e apresentações culturais com público, também estão suspensas.

Cursos de capacitação para feirantes

Para respaldar a ideia do portal de vendas da Feira Hippie e também capacitar feirantes de outras feiras especiais da capital, a prefeitura de Goiânia vai viabilizar cursos profissionalizantes 100% gratuitos e on-line nas próximas semanas. O intuito é profissionalizar os empreendedores durante a pandemia.

Os cursos serão intermediados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Além disso, a iniciativa conta com apoio das associações de feiras da capital.

Goiânia conta com 40 feiras especiais e sete mercados públicos. Eles concentram milhares de profissionais que estão no grupo de segmentos impedidos de funcionar devido à pandemia de Covid-19. Uma das estratégias, segundo o titular da Sedetec, Walisson Moreira, é a inserção do feirante no comércio eletrônico.

“O e-commerce é uma realidade em todo mundo e está resistindo a esta crise pela característica que favorece o distanciamento. Nosso papel é fomentar saídas e esse momento pode ser uma oportunidade para acelerar essa cultura de compras digitais, que certamente será mantida após a crise sanitária”, afirmou Moreira.