Funcionário é preso por furtar caixa de pizzaria 5 vezes, em Mineiros

Um rapaz de 28 anos, funcionário de uma pizzaria em Mineiros, interior Goiás, foi preso após ser flagrado furtando o caixa do estabelecimento. Segundo as investigações, ele cometeu o crime por cerca de cinco dias seguidos. A prisão ocorreu nesta terça-feira (5/5).

De acordo com as investigações, há cerca de cinco dias o suspeito estava retirando dinheiro do caixa da pizzaria. Para não ser pego, ele desligava o sistema de filmagens e, com uma chave, abria a gaveta do caixa sem necessidade de arrombamento.

Segundo as investigações, funcionário foi preso após furtar caixa de pizzaria pela sexta vez

No entanto, na última segunda (4/5), pensou que o sistema de monitoramento estivesse desativado e furtou novamente o caixa. As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança.

Ao descobrir os crimes, o dono da pizzaria, localizada na Vila São Sebastião, acionou a polícia. O funcionário foi preso em casa e com ele foi encontrada a quantia de R$ 622 possivelmente proveniente de furtos cometidos em dias anteriores. Toda a quantia foi apreendido e devolvida à vítima.

Advogada é presa por participar de furto de carro em delegacia

Em março deste ano, uma advogada foi presa suspeita de participar do furto de um carro recolhido na Central de Flagrantes de Goiânia. Ela é investigada por integrar uma organização criminosa, que era chefiada por um reeducando do sistema prisional. A prisão ocorreu no encerramento da Operação Cooptação 2, iniciada em 2019, deflagrada pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA).

Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva, sendo cinco em Goiânia e um em Uberlândia. Além disso, as equipes da Polícia Civil, por meio da DERFRVA, cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, sendo três na capital e um em Pirenópolis.

As investigações apontaram que uma organização criminosa era chefiada por um reeducando do sistema prisional, que era responsável pela determinação da prática de roubos de veículos e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Após o roubo/furto, esses veículos eram utilizados no tráfico de drogas.

Foram identificados cinco roubos de veículos em Goiânia e nas cidades próximas, um roubo a um estabelecimento comercial e um roubo de um veículo em Brasília, que, posteriormente, foi recuperado em Goiânia. Tempo depois, esse mesmo carro foi furtado no pátio da Central de Flagrantes pelo grupo criminoso.