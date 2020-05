Goiás cai para 4º lugar em ranking nacional de isolamento social

Ao que tudo indica, o estado de Goiás não está mais cumprindo o isolamento social, medida adotada como forma de prevenção contra a Covid-19, com o mesmo rigor com que cumpria antes. É o que mostram os dados da In Loco, empresa de tecnologia de inteligência em dados que tem feito a medição. Conforme a empresa, Goiás, que já chegou a figurar em primeiro lugar no ranking de isolamento social, está agora em 4º lugar, com índice de isolamento abaixo de 55% por parte da população.

Os dados se referem à última e mais atual medição, no dia 25/4. Segundo a empresa, em primeiro lugar no ranking de isolamento social está o estado do Amazonas, com 55,8%; seguido pelo Maranhão, com 54,99%; Ceará, com 54,97% e finalmente Goiás, com 54,6%.

Em último lugar no ranking está o Mato Grosso do Sul, com 44,24%.

Os dados obtidos pela In Loco mostram o nível de isolamento social nos estados brasileiros. A empresa mapeia o comportamento de 60 milhões de brasileiros por meio da geolocalização para chegar aos resultados. Entretanto, ela enfatiza que dados não representam a população brasileira em sua totalidade, mas podem auxiliar o poder público ao apontar regiões onde há indício de maior circulação de pessoas, por exemplo.

A geolocalização permite a localização geográfica de um dispositivo (como um celular) conectado a sinais de redes sem fio. A precisão média, no caso da In Loco, é de 3 metros.

Goiás chegou a vigorar em 1º lugar no ranking de isolamento social

Isolar-se socialmente é a maior e mais importante recomendação das autoridades sanitárias para ajudar a conter a propagação do novo coronavírus. Num estudo publicado na revista científica The Lancet no início de abril, pesquisadores da Universidade de Hong Kong avaliaram a eficácia de medidas restritivas implementadas desde 23 de janeiro de 2020 em quatro cidades e 10 províncias na China. Eles concluíram que essas medidas foram responsáveis por diminuir substancialmente a taxa de infecção não somente por casos importados, mas também por contaminação local.

No Brasil, não tem sido diferente. As medidas de restrição do funcionamento do comércio e de isolamento social têm sido amplamente recomendas pelas autoridades da área da Saúde. Segundo a In Loco, no início de abril o estado de Goiás chegou a ficar em primeiro lugar no ranking de isolamento, com 56,6%. Abaixo ficou o Distrito Federal, com 55,8%; Ceará, com 53,8% e Pernambuco, com 53,1%.