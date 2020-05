Goiás cai para penúltima posição em ranking de isolamento social

O estado de Goiás chegou à sua pior posição no ranking de isolamento social desde que o monitoramento começou a ser realizado no Brasil. Segundo dados do dia 4 de maio, segunda-feira, da In Loco, empresa de tecnologia de dados que realiza a aferição dos números, os goianos estão em penúltimo lugar no índice de isolamento com menos de 40% de adesão ao protocolo de saúde, ficando à frente apenas do estado do Tocantins.

Segundo o ranking divulgado pela In Loco, os estados que mais têm aderido ao isolamento social como forma de se precaverem contra o coronavírus são Amazonas, Amapá e Pará, com 48,28%, 47,87% e 47,32% respectivamente. Em quarto lugar está o estado do Rio de Janeiro, com 47,16% de índice de isolamento, e em quinto está o Ceará, com 46,81%.

Goiás figura em penúltimo lugar, com 38,33% de adesão ao isolamento social. Em último lugar está o Tocantins, com 37,04%.

Vale ressaltar que, segundo a In Loco, os dados divulgados não representam a população em sua totalidade.

Goiás chegou a vigorar em 1º lugar no ranking de isolamento social

Isolar-se socialmente é a maior e mais importante recomendação das autoridades sanitárias para ajudar a conter a propagação do novo coronavírus. Num estudo publicado na revista científica The Lancet no início de abril, pesquisadores da Universidade de Hong Kong avaliaram a eficácia de medidas restritivas implementadas desde 23 de janeiro de 2020 em quatro cidades e 10 províncias na China. Eles concluíram que essas medidas foram responsáveis por diminuir substancialmente a taxa de infecção não somente por casos importados, mas também por contaminação local.

No Brasil, não tem sido diferente. As medidas de restrição do funcionamento do comércio e de isolamento social têm sido amplamente recomendas pelas autoridades da área da Saúde. Segundo a In Loco, no início de abril o estado de Goiás chegou a ficar em primeiro lugar no ranking de isolamento, com 56,6%. Abaixo ficou o Distrito Federal, com 55,8%; Ceará, com 53,8% e Pernambuco, com 53,1%.