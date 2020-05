Homem é preso após invadir casa e tentar estuprar moradora, em Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada nesta terça-feira (5/5) para atender uma ocorrência onde um homem foi preso após, supostamente, invadir uma casa e tentar estuprar moradora, em Rio Verde.

Conforme informações, uma mulher acionou a polícia informando que um desconhecido havia entrado em sua residência sem autorização e agarrado sua sobrinha, de 25 anos.

De acordo com os relatos, a vítima estava no fundo da residência quando o homem entrou após arrebentar a porta. Neste momento, a jovem correu para frente da residência onde estava a tia e o tio. A mulher então acionou a polícia via 190 e o homem tentou conter a violência. Entretanto, segundo informado, o suspeito agarrava a vítima afirmando que “ela seria só dele”.

Quando chegaram no local, os policiais adentraram a residência e ordenaram que o homem saísse, porém se negou e começou a desacatar os militares com palavras de baixo calão. Os policiais tentaram novamente fazer com que ele se retirasse da residência, mas desta vez ele teria tentado agredi-los.

Diante disso, a equipe policial utilizou a força para conter o homem, que tentou pegar a arma do coldre de um dos policiais. Só depois de muita luta física três militares conseguiram imobilizá-lo e efetuar a prisão.

Após ser algemado, o homem foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para procedimentos médicos e, posteriormente, para 8ª Delegacia Regional de Polícia pra procedimento de prisão em flagrante.

Além do homem preso após invadir casa e tentar estuprar moradora, em Rio Verde, outro teria tentado agarrar advogada enquanto ela fazia caminhada, em Itumbiara

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), efetuou a prisão de um homem que tentou estuprar uma advogada enquanto ela fazia caminhada, em Itumbiara, na região sul do estado.

De acordo com a Polícia Civil, no último dia 12 de fevereiro o homem, de 28 anos, estava nu e tentou atacar a vítima que fazia caminhada. Despido, ele tentou obrigá-la a entrar em seu veículo.

Durante a tentativa, a vítima caiu e um ciclista se aproximou, que fez o suspeito empreender fuga do local. A mulher então denunciou o caso à polícia, que logo identificou o autor e representou pela prisão preventiva, que foi decretada pelo Poder Judiciário.

Após as diligências, os policiais conseguiram efetuar a prisão do suspeito nesta sexta-feira (21/2), dentro da própria casa. Questionado, ele optou por não dar declarações.

Durante as investigações, ficou constatado que o homem já possui outras passagens policiais por crimes semelhantes, como violência doméstica contra a mulher.

Além disso, ainda foi verificada a existência de três mulheres que sofreram ameaça ou lesão corporal enquanto se relacionavam com o suspeito.

O acusado foi encaminhado para o Presídio Regional de Sarandi, onde se encontra à disposição do poder judiciário. Ele deve responder pela prática do crime de tentativa de estupro.