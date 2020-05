Marido sinaliza portão para evitar visitas à mulher com covid-19, em Rio Verde

Um morador de Rio Verde, cidade localizada no Sudoeste de Goiás, fez uma placa e colocou no portão para evitar visitas à mulher dele. Ela foi diagnosticada com a covid-19 e está isolada do restante da família. “Estamos em quarentena e abrigados à sombra do Deus altíssimo”, diz o texto.

De acordo com o Seu Onaldo, marido da paciente em isolamento, a ideia da placa é mostrar a necessidade de todos se cuidarem contra o vírus e também a importância de proteger a família.

Rio Verde tem 19 pessoas com covid-19

Segundo boletim epidemiológico desta terça-feira (5/5), Rio Verde tem 19 casos confirmados do novo coronavírus, causador da covid-19. Desse total, 12 pessoas já se recuperaram e seis ainda estão em isolamento domiciliar. Outros três casos suspeitos aguardam os resultados dos exames, sendo que dois deles estão internados no Hcamp da cidade.

A Prefeitura alerta para que os moradores só saiam de casa se necessário. “Usem máscaras e respeitem o distanciamento. O isolamento ainda é a melhor arma contra essa pandemia. Evitem aglomerações”, diz comunicado oficial.

Covid-19 em Goiás

Conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), 61 novos casos e 8 mortes pela covid-19 foram confirmadas nas últimas 24 horas, em Goiás. É o maior aumento no número de mortes desde o início da pandemia no estado.

Os registros das 38 mortes ocorreram nos municípios de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (1), Aparecida de Goiânia (2), Campos Belos (1), Goiandira (1), Goianésia (3), Goiânia (14), Luziânia (3), Novo Gama (1), Paraúna (1), Planaltina de Goiás (1), Pires do Rio (1), Professor Jamil (2), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1). Além disso, um óbito ainda está em investigação.

Ainda de acordo com os dados do boletim epidemiológico, o número de pessoas infectadas passou de 861 para 922. Outros 10.469 casos suspeitos de covid-19 estão em investigação. No Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 328 amostras em análise, incluindo o material enviado pelo Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (HUGO).