Mototaxista é preso por tentar matar ex e mais 2 pessoas, em Aragarças

Um mototaxista foi preso por atirar na ex-mulher e em mais duas pessoas, em Aragarças. O crime teria sido motivado por ciúmes, de acordo com informações da Polícia Civil. O casal estava separado há cerca de sete meses e a mulher já tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro. O caso ocorreu na madrugada do último sábado (2/5), e o suspeito se apresentou nesta terça-feira (5/5).

Ainda conforme a corporação, o homem, de 40 anos, foi armado até uma residência no Setor Ceará, em Aragarças, onde sua ex-companheira estava com outras pessoas. Por ciúmes, e inconformado com a separação, ele efetuou diversos disparos de arma de fogo, atingindo sua ex-esposa e mais duas pessoas que estavam no local.

Após o crime, ele fugiu. Procurado pela tentativa de homicídio, o mototaxista se apresentou na delegacia da cidade, nesta terça-feira (5/5), acompanhando de um advogado. Ele foi preso preventivamente em virtude de um mandado de prisão que já havia sido expedido.

Ex de mototaxista já havia feito várias denúncias por agressão, diz Polícia Civil

Conforme apuração das equipes policiais, a mulher já havia registrado diversos boletins de ocorrência, em Barra do Garças, contra agressões do ex-companheiro. Inclusive estava amparada por uma medida protetiva contra ele. O casal estava separado há cerca de sete meses.

Na tentativa de homicídio a ex do mototaxista foi atingida com tiros de raspão na nuca e na mão. As outras duas pessoas, identificadas pelas iniciais K.C.C.S e D.P.S, por sorte, também sofreram ferimentos sem gravidade.

Denúncia

A denúncia contra o agressor é umas das principais formas de combate a esse tipo de crime, assim como outros crimes relacionados à segurança das mulheres. No momento da denúncia, a vítima tem apoio tanto da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher quanto da Polícia Militar, que pode ser acionada pelo 190. A denúncia pode ser feita ainda pelo Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher, canal criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM). A denúncia é anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país.