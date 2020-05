Passageiro sem cinto de segurança morre em acidente na Perimetral Norte

Na manhã desta quarta-feira (6/5), um passageiro, de 42 anos, que não utilizava o cinto de segurança, morreu em um acidente na Avenida Perimetral Norte, no setor Goiânia II.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), o acidente envolveu um saveiro e um caminhão, onde o veículo de passeio colidiu lateralmente com o caminhão. Os veículos seguiam pela avenida no sentido Goiânia/ Centro.

Diante disso, o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra a defensa metálica da ponte em frente a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) capotando quando retornou à pista. Com isso, o homem que estava sem o cinto de segurança foi arremessado para fora do veículo.

Uma Viatura de Intervenção Rápida (VIR) foi enviada ao local para averiguar os sinais vitais da vítima, mas constatou a morte de uma delas ainda no local. Os bombeiros ficaram no local até a chegada da Polícia Militar.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), os motoristas da saveiro e do caminhão permaneceram no local, foram submetidos ao teste do bafômetro e o resultado foi negativo para ambos.

O Instituto Médico Legal (IML) foi ao local para fazer a remoção do corpo. Os pertences pessoais da vítima ficaram em posse dos familiares.

Além do passageiro sem cinto de segurança que morreu em acidente na Perimetral Norte, outro também morreu após motociclista bater em meio-fio, em Goiânia

O passageiro de uma motocicleta morreu após o condutor do veículo perder o controle da direção e bater em um meio-fio. O acidente ocorreu na madrugada do dia 3 de abril, na Avenida dos Alpes, logo acima do cruzamento com a Avenida Veneza, no Jardim Europa, em Goiânia. O motociclista foi socorrido inconsciente.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), um jovem, de 24 anos, conduzia uma motocicleta e transportava como passageiro Arley Breno Cardoso da Silva, de 22 anos. Eles seguiam pela Avenida dos Alpes quando a motocicleta bateu no meio-fio do canteiro central que divide a pista.

Com o impacto da batida, ambos foram arremessados no chão. Arley Breno foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas teve a morte constatada ainda no local do acidente. Já o motociclista foi socorrido por uma equipe da corporação e levado ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO).

Ainda não se sabe o que teria feito o motociclista perder o controle da direção.