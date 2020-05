PRF flagra carreta derramando carga na BR-153, em Uruaçu; veja vídeo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (6/5), uma carreta carregada de cana-de-açúcar que trafegava pela BR-153 derramando parte da carga por onde passava. A apreensão foi feita em Uruaçu, município a 279 quilômetros de Goiânia.

De acordo com informações da PRF, a carreta, de 74 metros de comprimento, havia saído da zona rural de Campinorte com destino a uma usina sucroalcooleira em Uruaçu, e transitava pela BR-153 sem a devida proteção da carga.

Uma equipe da corporação que fazia o policiamento na rodovia visualizou o veículo trafegando e derramando pedaços de cana na via e reteve o caminhão na unidade de Uruaçu, para que o condutor acondicionasse a carga adequadamente.

A PRF autuou o veículo por derramar a carga na via e por estar com equipamento obrigatório inoperante, já que a lona estava enrolada na carroceria. As autuações somam 12 pontos e R$ 482.

Veja o vídeo:

zoevideos.net/player/s9617e04715ac81e8a4820ba592923f0c

Além de caso de Uruaçu, em Guapó um carreta carregada com postes quebrou e interditou BR-060

No dia 28 de abril, uma carreta que transportava carga a mais do que o suportado quebrou na BR-060, em Guapó, deixando a rodovia parcialmente interditada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal na ocasião, o incidente ocorreu no quilômetro 186.

O veículo, carregado com postes de energia, havia saído de Guapó, sentido Goiânia, e ao pegar o retorno para seguir rumo a Rio Verde, quebrou na área do retorno e ocupou a rodovia no sentido da cidade, localizada no Sudoeste goiano.

Conforme a PRF na época, policiais controlaram o trânsito no local, que ficou bastante comprometido.

Para quem seguia de Guapó para Goiânia, o trânsito fluiu em apenas uma pista. No sentido Goiânia para Rio Verde, os motoristas tiveram que passar para a pista contrária e percorreram do quilômetro 186 até o 189 na contramão da via, retornando para a rodovia em direção a Rio Verde.

Ainda de acordo com a corporação, em função da carga ser superdimensionada, houve a necessidade da retirada dos postes e posteriormente a remoção do veículo em pane para fazer a liberação da rodovia.

O trecho foi liberado no final do mesmo dia.