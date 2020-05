Três são investigados por comprar dinheiro falso, em Aparecida de Goiânia

Três homens são investigados por suspeitas de comprar dinheiro falso, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. O flagrante aconteceu nesta terça-feira (5/5).

Conforme informações, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) recebeu denúncia anônima sobre um local que estava fazendo o uso de dinheiro falso. Diante disso, eles passaram a monitorar uma casa do Parque Trindade I, momento que flagraram a entrega da moeda falsa.

Quando estavam no local, os militares visualizaram o momento que o dinheiro era entregue pelos Correios. Um suspeito estava recebendo as notas, mas afirmou que o irmão saberia apontar o destinatário e que a quantia não pertencia a nenhum deles.

Após diligências, um terceiro envolvido foi encontrado no Jardim Athenas. Ele informou que não seria o único a receber as notas falsas, sendo que um morador da casa onde foi feita a entrega também receberia. De acordo com ele, esta não é a primeira vez que cometiam o crime.

Diante disso, todos os suspeitos foram encaminhados com o material apreendido para a sede da Policia Federal (PF) em Goiânia.

Além dos três investigados por comprar dinheiro falso, em Aparecida de Goiânia, outro jovem foi preso com R$ 2 milhões em notas falsas em Caldas Novas

Um jovem de 21 anos, suspeito de aplicar golpes na internet, foi preso com cerca de R$ 2 milhões em notas falsas, em Caldas Novas, na região Sul de Goiás. Segundo as investigações, ele anunciava um bloco de R$ 1 mil em notas falsas por R$ 100, recebia pela encomenda, mas não enviava o dinheiro falso aos compradores. À polícia, ele relatou que decidiu aplicar os golpes depois de ter sido vítima de um crime parecido.

Ivis Pereira foi preso em outubro do ano passado, depois que a polícia da cidade recebeu uma denúncia anônima contra ele. Além disso, também foram encontrados 60 cartões de crédito falsificados.

De acordo com apuração policial, Ivis anunciava as notas como ‘produto de qualidade’, impresso em papel moeda. Um bloco com R$ 1 mil em notas falsas custava R$ 100, conforme anunciado por ele em grupos de uma rede social. Após receber a quantia do possível comprador, ele não entregava a encomenda de notas falsas. Ele ainda bloqueava o contato da pessoa para não ter que dar satisfação.

Em depoimento, o rapaz disse que decidiu aplicar os golpes na internet depois de ter sido vítima de um crime parecido. Ele relatou ainda que aplicava esse tipo de golpe há um ano, conseguindo até R$ 600 por dia. Ainda segundo a polícia, os compradores também serão investigados, pois acredita-se que eles também tinham o intuito de praticar crimes com as notas falsas.