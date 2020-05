Academias de Inhumas poderão reabrir com aval da Vigilância Sanitária

As academias de musculação do município de Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia, poderão ser reabertas no período de quarentena se tiverem uma licença especial que passa pelo crivo da Vigilância Sanitária. A nova medida foi anunciada na última quarta-feira (6/5) pela prefeitura e deve beneficiar os estabelecimentos da área.

O município de Inhumas tem, até o momento, três casos confirmados de pacientes com covid-19, segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). Entretanto, conforme a gestão municipal, “a retomada das atividades é necessária por conta da importância da prática de exercícios físicos, assim como da situação econômica da cidade”.

Para que possam reabrir e retomar as atividades, as academias deverão protocolar requerimento solicitando a reabertura, que será avaliado pela Vigilância Sanitária do município. A partir disso, o órgão vai elaborar um relatório técnico individual de cada estabelecimento.

De acordo com informações repassadas pelo gabinete da Prefeitura, as exigências ainda estão em fase de elaboração e devem ser finalizadas e disponibilizadas na próxima quarta-feira (13/5). Alguns dos critérios exigidos serão a medição de temperatura na entrada das academias, distanciamento entre um aluno e outro, bem como higienização constante dos aparelhos.

Para que os estabelecimentos cumpram as determinações, haverá fiscalização e aqueles que não cumprirem as exigências serão fechados.

Além de academias de Inhumas, comércio de Goiânia adota sistema para se adaptar às medidas de quarentena

Para driblar os prejuízos trazidos pelo coronavírus, a Feira Hippie, em Goiânia, lançou um canal de vendas pela internet. Segundo a Prefeitura de Goiânia, o objetivo é auxiliar tanto os consumidores quanto os feirantes durante a pandemia do Sars-coV-2.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia, Walison Moreira, a ação de divulgação é uma forma de amenizar os transtornos causados pela pandemia. “A gestão tem um carinho enorme pela feira e pelos feirantes, vamos estar aqui sempre ajudando”, destacou.

Segundo a Prefeitura de Goiânia, dentro da plataforma digital, o feirante pode se cadastrar e oferecer sua mercadoria, como bolsas, bijuterias, relógios ou até mesmo roupas e calçados. Além disso, a Associação dos Feirantes da Feira Hippie oferece desconto especial para associados.

O endereço do site de vendas é: www.portalfeirahippie.com.br. Os interessados também podem entrar em contato pelo e-mail contato@portalfeirahippie.com.br ou pelo número (62) 9 9966-6066. Ambos os contatos foram disponibilizados na plataforma.