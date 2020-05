Carro cai de ponte e deixa um morto e outro ferido na GO-080, em Petrolina

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado na tarde deste domingo (15/3) para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, onde um carro caiu de uma ponte e deixou um morto e outro ferido na GO-080, em Petrolina.

Conforme informações, os militares que atuaram na ocorrência são de Jaraguá e o trecho do acidente fica entre Petrolina e São Francisco de Goiás, no km 73. As vítimas estavam em um veículo Fiat Toro.

Quando os militares chegaram no local, constataram que o acidente era gravíssimo e duas pessoas estavam no veículo, sendo que uma morreu ainda no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para auxilar na ocorrência e encaminhou a outra vítima para um hospital da região.

Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente, nem sobre o estado de saúde da vítima encaminhada para a unidade de saúde.

Além do carro que caiu da ponte e deixou um morto e outro ferido na GO-080, em Petrolina, um motorista morreu depois que o carro caiu de ponte de 8 metros, em Padre Bernardo

Um motorista morreu após o carro que dirigia cair da ponte do Ribeirão dos Bois, de aproximadamente oito metros de altura, na BR-080, em Padre Bernardo. A vítima do acidente de trânsito estava sozinha no carro e morreu presa às ferragens, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

A corporação foi acionada pelo 193, por uma pessoa que passava pelo local no momento do ocorrido. No local, os bombeiros constataram que havia uma vítima dentro do carro. O homem, que não teve o nome divulgado, estava preso às ferragens e já sem vida.

Utilizando técnicas apropriadas de salvamento terrestre, foi realizado o desencarceramento e o içamento e retirada do corpo da vítima para um local seguro. O corpo ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) até a chegada do Instituto Médico Legal (IML). O acidente ocorreu no quilômetro 21 da BR-080, na ponte Ribeirão dos Bois, próximo a Toboquinha. O caso aconteceu em dezembro de 2019.