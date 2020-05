Carro cai em erosão de 8 metros e deixa três feridos na BR-040, em Goiás

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, no fim da noite da última quarta-feira (6/5), para atender uma ocorrência de um acidente, onde um carro caiu em uma erosão de aproximadamente 8 metros e deixou três pessoas feridas na BR-040, na região de Cristalina, em Goiás.

Conforme informações dos militares que atuaram na ocorrência, o veículo de pequeno porte saiu da pista depois que tentou desviar de cavalos que estava na rodovia BR-040. Neste momento, o motorista perdeu o controle e caiu na erosão às margens da via.

Quando chegaram no local, os bombeiros de Cristalina realizaram o salvamento e resgataram as três vítimas, que foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade.

Veja as fotos registradas pelos bombeiros no momento do salvamento:

Além do carro que caiu em erosão de 8 metros e deixou três feridos na BR-040, outro caiu de ponte deixou um morto e outro ferido na GO-080, em Goiás

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na tarde do último dia 15 de março, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, onde um carro caiu de uma ponte e deixou um morto e outro ferido na GO-080, em Petrolina.

Conforme informações, os militares que atuaram na ocorrência são de Jaraguá e o trecho do acidente fica entre Petrolina e São Francisco de Goiás, no km 73. As vítimas estavam em um veículo Fiat Toro.

Quando os militares chegaram no local, constataram que o acidente era gravíssimo e duas pessoas estavam no veículo, sendo que uma morreu ainda no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para auxilar na ocorrência e encaminhou a outra vítima para um hospital da região. Não há informações sobre o que teria causado o acidente.