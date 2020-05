Conselho Monetário Nacional aprova medidas para facilitar o financiamento rural

Várias medidas para diminuir a burocratização na concessão de financiamentos aos produtores rurais foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). As ações são em caráter emergencial, em função da crise do Covid-19, em decorrência da necessidade de manter o distanciamento social.

O Governo Federal também prorrogou para 31 de julho a apresentação de comprovantes de compra de insumos, pagamento de mão de obra ou aquisição máquinas. Na lista de máquinas estão tratores, perfurador de solo e discos de arados.

No crédito para bovinocultura, a resolução permite a liberação do crédito para posterior apresentação da Guia de Trânsito Animal (GTA) e a ficha sanitária para até o dia 31 de julho. Permite ainda a renovação simplificada de custeios agrícolas e pecuários.

Operação de custeio

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as medidas vão contribuir para manter o fluxo de liberação de financiamentos, sobretudo de operações de custeio, a exemplo de financiamentos para aquisição de insumos. A venda de arados e demais insumos usados no plantio e colheita da safra terão aumento com as medidas anunciadas pelo CMN.

A medida permite a possibilidade de renovação simplificada de financiamentos de custeio até 30 de junho e evitará a necessidade de deslocamentos frequentes para acessar novos financiamentos. As medidas visam diminuir a possibilidade de contaminação pelo coronavírus, dando tranquilidade suficiente para o agricultor desenvolver sua atividade produtiva.