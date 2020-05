Dono é detido por permitir aglomeração em distribuidora, em Anápolis

Um comerciante foi detido na manhã desta quinta-feira (7/5) após permitir aglomeração em uma distribuidora no Residencial Pedro Ludovico, bairro da região Sudoeste de Anápolis, na Região Metropolitana da capital.

Conforme informações, a Polícia Militar foi acionada para a tender uma ocorrência onde um carro estava com som automotivo e aglomeração de pessoas na porta de um estabelecimento. Chegando no local, o motorista do veículo foi encontrado, recebeu multa e foi liberado.

Entretanto, o dono da distribuidora apareceu irritado e incomodado com a presença dos militares, afirmando que “era trabalhador” e não queria eles lá. Mesmo sabendo das últimas determinações governamentais de isolamento social, o homem disse “não me importo com m**** nenhuma de decreto”.

Além disso, ele ainda teria proferido palavras de baixo calão contra os policiais. Diante disso, os policiais deram voz de prisão ao comerciante que ficou nervoso e se agarrou às grades do estabelecimento para não ser preso.

Entretanto, os militares usaram força física e conseguiram encaminhá-lo para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde foi autuado por desacato, resistência e perturbação a ordem pública.

Além do dono detido após aglomeração em distribuidora, em Anápolis, donas de motéis em Itumbiara foram detidas por descumprirem decreto

Duas mulheres, donas de motéis em Itumbiara, foram detidas e autuadas por descumprirem decreto estadual que visa conter o avanço do coronavírus em Goiás. Os estabelecimentos foram flagrados em pleno funcionamento, no último dia 31 de março, por policiais civis da cidade, após denúncias anônimas.

Nos locais, os agentes verificaram a presença de funcionários e clientes. Os motéis foram desocupados e fechados pelas equipes policiais. As proprietárias foram levadas para a delegacia de Itumbiara, onde foram autuadas pelo crime de infração de medida sanitária preventiva, que consta no Art. 268 do Código Penal.

Elas foram liberadas após assinarem um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Os nomes das mulheres e dos motéis não foram divulgados. De acordo com a delegada Yvve de Melo Rocha, que atuou na ocorrência, outros estabelecimentos do mesmo ramo, na região, estavam fechados.