Goiás investiga 10.555 casos suspeitos de covid-19; confirmados são 1.027 

Goiás tem 1.027 casos confirmados de coronavírus, causador da covid-19, segundo boletim desta quinta-feira (7/5). Há 10.555 casos suspeitos em investigação e 191 amostras em análise no Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO). Outros 3.312 já foram descartados.

A Saúde de Goiás reforça que monitora sistematicamente suspeitas de novos casos de covid-19, seguindo rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde para a identificação de novos registros. Até o momento, os casos foram registrados em 59 municípios goianos.

Os registros dos casos em Goiás estão nas fichas de notificação preenchidas nos sistemas e-SUS e Sivep-Gripe, do MS. O boletim reforça ainda que os números são dinâmicos e, com o avanço das investigações clínicas e epidemiológicas, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação.

Mortes por covid-19 em Goiás

Até o momento, de acordo com boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), o estado tem 44 mortes confirmadas. Outros 38 óbitos suspeitos estão em investigação e 89 já foram descartados.

Dos casos confirmados, 44 pacientes estão internados. Destes, 26 estão em unidades públicas da rede estadual e 18 na rede privada. Há ainda 89 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 59 estão na rede pública e 30 na rede privada.

Agricultor morre vítima da covid-19, em Cristalina

Um agricultor de 63 anos morreu vítima da covid-19, em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, na madrugada desta quinta-feira (7/5). Até a data, a cidade não tinha nenhum caso confirmado da doença. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou que o paciente deu entrada em isolamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no dia 4 de maio, com sintomas respiratórios graves.

Na ocasião, foi coletado o material para exame, por conta da suspeita de covid-19. O resultado positivo, confirmado por exame laboratorial, foi liberado nesta quarta-feira (6/5). O agricultor morreu na madrugada, durante remoção para o Hospital de Referência em Goiânia.

Ainda não se sabe onde o paciente teria se infectado com o novo coronavírus. A cidade tem três casos suspeitos da doença em investigação. Uma outra morte também é apurada.