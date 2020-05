Goiás ultrapassa mil casos confirmados e tem 46 mortes por covid-19

Durante uma live na tarde desta quarta-feira (6/5), o governador Ronaldo Caiado (DEM) afirmou que Goiás já ultrapassou mais de mil casos confirmados e 46 mortes em decorrência da covid-19. No total, 1.024 casos foram registrados no estado.

De acordo com o governador, o crescimento de casos no estado tem sido muito rápido. Ele ainda ressaltou que o número de mortes também é preocupante, pois Goiás já conta com 46 óbitos. Nesta terça-feira (5/5) o número era de 38 mortes, um aumento de 8 mortes em 24 horas. Conforme boletim epidemiológico divulgado no fim da noite desta quarta-feira (6/5), o número de óbitos é de 45, um a menos do que o informado pelo governador.

Além disso, Caiado ainda informou que o novo coronavírus está se alastrando para outras cidades. Nesta terça-feira (5/5), conforme divulgado no boletim epidemiológico, cerca de 59 municípios haviam registros da doença, o número subiu para 68 nesta quarta-feira (6/5).

“Goiás é um piores estados em termos de isolamento social, é uma tristeza, mas é a realidade. É péssimo. Ninguém quer perder um ente querido ou ser vítima do coronavírus”, disse Caiado na live.

Apesar de Goiás ultrapassar mil casos confirmados e 46 mortes por covid-19, Caiado descarta possibilidade de lockdown

Em uma entrevista a um jornal na manhã desta terça-feira (5/5), o governador Ronaldo Caiado rejeitou a possibilidade de um lockdown em Goiás em razão da pandemia do coronavírus e do aumento de casos confirmados no estado. Segundo ele, tal alternativa nunca foi discutida, mas caso “haja resistência” por parte da população em atender aos protocolos sanitários, como o uso de máscara de proteção e o distanciamento social, um novo decreto pode ser baixado.

“Nunca foi discutido esse assunto de lockdown, nunca existiu isso na nossa discussão. O que existiu é que na semana passada nós detectamos uma queda significativa no isolamento social, e a partir disso eu disse que nós vamos acompanhar os dados. Não é com relação a um dia [de queda no isolamento social] que nós vamos baixar novo decreto”, declarou.

Ainda conforme Caiado, o diálogo com os presidentes dos Poderes e com os prefeitos está sendo feito no sentido de incentivar o aumento da fiscalização quanto ao cumprimento de medidas como uso de máscara de proteção e distanciamento social.

Entretanto, a decisão de não baixar outro decreto de restrição do comércio e de fluxo de pessoas não é definitiva. Segundo o governador, caso haja uma resistência realmente em não atender aos protocolos sanitários, “aí sim será pensado um decreto para voltar à situação anterior”, arrematou.