Idosa, recuperada da covid-19, deixa hospital de Goiânia ao som de hino

A idosa Maria Alves, de 88 anos, recuperada da covid-19, deixou o hospital onde estava internada, em Goiânia, ao som de um hino cantado pelos profissionais de saúde. O momento emocionante foi compartilhado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), em uma rede social, nesta quarta-feira (6/5).

A paciente se tratou contra a doença causada pelo novo coronavírus no Hospital Garavelo, localizado no Setor Garavelo Residencial Park, na capital. Ela ficou internada por 11 dias e se emocionou ao deixar a unidade. No vídeo, Dona Maria diz que os dias que passou aos cuidados da equipe foram “bons demais.”

Idosa de 88 anos, recuperada da covid-19, deixa hospital de Goiânia para voltar a Mineiros

Na postagem, Caiado agradeceu aos profissionais da saúde que, “com muito garra e amor, estão na linha de frente nessa luta contra o coronavírus.” Veja abaixo a mensagem:

Confesso que fiquei muito feliz quando recebi esse vídeo. A dona Maria Alves, de 88 anos, se curou da Covid-19 e teve uma bela despedida ao receber a alta hospitalar, após 11 dias internada no Hospital Garavelo. Os profissionais cantaram durante sua saída do hospital, e agora ela está pronta para voltar à Mineiros, sua cidade natal. Dona Maria agradeceu a homenagem e os cuidados que recebeu. Mais uma vez, parabenizo os profissionais de saúde que, com muito garra e amor, estão na linha de frente nessa luta contra o coronavírus. Obrigado por tanta dedicação!

Assista a homenagem à idosa de 88 anos, recuperada da covid-19:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s46ebcf9987fe86cfa86d7153a6ed1b81′]

Recuperados da covid-19 em Goiás

Dez cidades goianas, com maior número de casos confirmados da covid-19, já somam 230 pessoas recuperadas da doença. O Dia Online fez um balanço de acordo com os dados fornecidos pelas Secretarias Municipais de Saúde (SMS), na terça-feira (5/5).

Goiânia tem o maior número de pessoas recuperadas, sendo 127 de 547 casos. Anápolis, a 59 quilômetros da capital, tem 58 casos da doença. Desses, 28 já se recuperaram. Já Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana, tem 24 recuperados de 71 casos confirmados.

Goianésia, na região Central do estado, e Luziânia, na região do Entorno, aparecem no boletim estadual com mais de dez casos confirmados da doença, sendo 28 e 13, respectivamente. No entanto, os números de recuperados nesses municípios não foram divulgados.