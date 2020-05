Obras de contenção de erosão no Jardim Mont Serrat, em Aparecida de Goiânia, são finalizadas

Na manhã desta quinta-feira, 7, o prefeito Gustavo Mendanha e o vice-prefeito de Aparecida, Veter Martins, entregaram oficialmente à população as obras de contenção de uma grande erosão na Avenida Euclides da Cunha, no Jardim Mont Serrat. A erosão, que era um problema antigo e representava riscos para moradores da região ameaçando, inclusive, em direção a algumas casas foi contida com a utilização de milhares de caminhões de terra. A Prefeitura de Aparecida também reconstruiu toda rede de captação de água das chuvas e recapeou as ruas do bairro.

Com as obras finalizadas, moradores do bairro e quem trafega pela região terão mais segurança, sobretudo, no período chuvoso. Agora, com o aterramento da voçoroca e construção de toda rede de galerias pluviais os antigos alagamentos não serão mais motivo de preocupação.

“Hoje, estamos entregando mais uma obra importante para população, principalmente, para quem mora no Jardim Mont Serrat e região. Além de aterrarmos a erosão também temos, agora, toda estrutura de galerias para captar as águas das chuvas. Tudo foi feito com muito esmero para cuidarmos de uma nascente e também dos moradores”, destacou o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha que atendendo a recomendação das autoridades de Saúde, não realizou solenidade oficial, evitando a aglomeração de pessoas.

Para conter a erosão, foram utilizados 1,2 mil caminhões de terra. Após o aterramento, a Prefeitura de Aparecida reconstruiu 2,7 mil metros de galerias pluviais em todo bairro. Na terceira e última etapa das obras, foram recapeadas todas as vias que foram abertas para implantação das galerias. Ao todo, foram investidos R$ 4 milhões de reais oriundos do Governo Federal com contrapartida da prefeitura.

“Ficou muito bem arrumado”, diz moradora do Jardim Mont Serrat, em Aparecida de Goiânia

Morador do Jardim Mont Serrat há mais de 30 anos, a aposentada Maria Felipa Domingues lembra que a erosão avançou rapidamente em direção às casas o que preocupava os moradores. “O asfalto foi enchendo de água, foi enchendo e virou uma grande erosão; foi preciso até trocar o poste de energia de lugar. Certa vez minha cachorra caiu dentro do buraco, foi preciso chamar o Corpo de Bombeiros para retirar ela lá de dentro. Agora, ficou muito bem arrumado com tubulação e tela que foram colocados”, destaca a moradora aliviada.

O secretário de Infraestrutura de Aparecida, Mário Vilela explanou que as erosões em Aparecida são comuns devido ao solo arenoso, mas que a Prefeitura tem agido para minimizar os problemas para a população. “Hoje em dia todas as nossas obras de pavimentação contam com galerias de captação das águas das chuvas que ajudam no escoamento e evitam as erosões às margens dos córregos. A Seinfra atua firme na contenção das voçorocas na medida que elas vão surgindo, minimizando os problemas para a população das proximidades”, disse o secretário.

Representante da região na Câmara de Vereadores, André Fortaleza também participou da vistoria e apontou a gratidão da população pela entrega da obra. “A conclusão desta obra representa muito para todos os moradores desta região. Essa área estava sendo toda consumida pela erosão e, agora, a população agradece, pois, o benefício é notório. Só temos a agradecer a prefeitura e ao prefeito pela conclusão desse trabalho”, destacou o parlamentar durante a visita técnica na manhã desta quinta-feira.