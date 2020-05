PC fecha empresa clandestina de temperos e farinha, em Trindade

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor, fechou uma empresa clandestina de temperos e farinha, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.

Conforme informações, o mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta quarta-feira (6/5) em uma empresa clandestina de empacotamento de farinha de mandioca e outros condimentos, instalada em uma residência na Vila Maria, em Trindade.

Os condimentos e a farinha eram produzidos sem as normas técnicas, sendo manuseados sem luvas e roupas próprias. Com isso, os produtos não atendiam as exigências da vigilância sanitária.

A empresa clandestina de temperos e farinha, em Trindade

De acordo com a Polícia Civil, no local foi encontrado um depósito com várias toneladas de sacos com farinha de mandioca, que estavam em contato direto com o chão e fracionados em ambiente impróprio. Além disso, não havia nenhum controle de qualidade e era rotulados com CNPJ existente para serem revendidos em supermercados.

Na residência ainda foram encontrados diversos sacos com condimentos, como açafrão, pimenta calabresa e bicarbonato de sódio animal, mas que era fracionado e embalado como se fosse para pessoas.

No total, foram apreendidos seis mil e duzentos quilos, entre farinhas e condimentos, considerados impróprios para consumo pela Vigilância Sanitária de Trindade. As instalações também não atendiam as normas técnicas, pois os produtos ficam em local sujo e eram manuseados sem luvas e vestimentas apropriadas. Todos os produtos foram descartados no aterro sanitário.

O dono foi preso em flagrante e responderá pelo delito previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Apreensão de uma tonelada de queijo impróprio para consumo, em Uruaçu

Em outubro do ano passado, um homem foi preso na BR-153 em Uruaçu, município a 280 quilômetros de Goiânia, ao ser flagrado transportando cerca de 1 tonelada de queijo impróprio para consumo na carroceria do veículo que conduzia. O produto, que estava apenas coberto por uma lona, seria revendido em cidades da região central do estado.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou a apreensão, a picape saveiro que era conduzida pelo homem de 27 anos foi parada para uma fiscalização de rotina na unidade da corporação em Uruaçu.

Durante a averiguação, os policiais constataram que a carroceria do veículo estava lotada de queijos sendo transportados sem nenhum tipo de refrigeração, dentro de sacos plásticos encobertos por uma lona escura.

Questionado pelos agentes da PRF sobre a procedência do produto, o condutor do veículo informou que comprou a mercadoria em Porangatu, na região Norte de Goiás, e pretendia revendê-lo para estabelecimentos comerciais de municípios da região central do estado.

A PRF, então, acionou a vigilância sanitária de Uruaçu, que condenou a mercadoria e encaminhou para a destruição por estar imprópria para consumo humano. O homem foi detido e levado à delegacia de Polícia Civil e, conforme a PRF, deverá responder por crime contra as relações de consumo, cuja pena varia de 2 a 5 anos de detenção.