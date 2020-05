Prefeitura de Aparecida disponibiliza site que direciona para cursos gratuitos

Mesmo com o isolamento social, a qualificação profissional não pode parar, porque esta pandemia do novo coronavírus está chacoalhando também o mercado de trabalho. Por isso, a Secretaria de Trabalho de Aparecida implementou uma plataforma online que dá acesso a cursos de capacitação gratuitos, ministrados por instituições renomadas, como o Senai. No Espaço do Trabalhador, como é chamado, há inscrições abertas para 15 cursos.

Basta acessar o site trabalho.aparecida.go.gov.br. O interessado só precisa ter um celular, tablet ou computador conectado à internet. Há opções de cursos das áreas comercial, industrial, saúde, tecnologia, estética, design, mecânica, comportamento e edificações.

Entre as opções de curso estão os de Técnicas de atendimento ao cliente, Segurança do trabalho, Atendente de laboratório, Criação de sites e Design de sobrancelha.

Outros cursos disponíveis são os de Depilação estética, Introdução à programação de computadores, Design gráfico, Maquiagem básica e corporativa para festas, e Rotinas de consultórios odontológicos.

A plataforma Espaço do Trabalhador direciona para os cursos também de Mecânica automotiva, Técnicas de rotinas administrativas, Como falar em público, Massagem relaxante, Coordenação de obras e Técnicas de vendas externas.

“Diante da constatação de que muitos trabalhadores estão fora do mercado de trabalho por falta de mão-de-obra qualificada e frente a crise causada pela pandemia do coronavírus, a ociosidade causada pela quarentena, seria o momento oportuno para fazer um desses cursos”, analisa a secretária do Trabalho de Aparecida, Márcia Tinoco.

Para Márcia Tinoco, essas capacitações podem ajudar o trabalhador de Aparecida a se recolocar no mercado, a preservar seu emprego, bem como estimular seu empreendedorismo.

Os cursos disponíveis na Escola do Trabalhador têm curadoria do Senai e das startups Udemy e Nube, além do Instituto Êxito. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (62) 3238-6770. Segundo a Secretaria do Trabalho, em breve, novos cursos serão acrescentados à plataforma.