Projeto Arte na Contramão tem espetáculos e oficina de dança on-line

O Projeto Arte na Contramão continua levando arte para o público sem que ninguém precise sair de casa. Dessa forma, o projeto prossegue adaptando suas atividades para apresentações através de lives no Facebook e Instagram, devido à pandemia do coronavírus. Assim, neste mês de maio serão oferecidos espetáculos, oficina e sarau através de transmissões ao vivo.

No dia 10 de maio, domingo de Dia das Mães, será apresentado o espetáculo “O que eu precisaria ouvir”, às 20h. No dia 16 de maio (sábado), às 20h, haverá mais uma edição do “Sarau na Lua”, que abre espaço para todos participantes expressarem sua arte.

Além disso, no dia 24 de maio será apresentado, às 20h, “Queda Livre”, um espetáculo seguido de um aulão de dança. Por fim, no dia 31 de maio, às 14h, haverá oficina de dança de rua. Os interessados devem enviar e-mail para ciacorponacontramao@gmail.com.

O Projeto Arte na Contramão

O projeto é realizado pela Cia. Corpo na Contramão, que há mais de 25 anos pesquisa o circo a partir da sua relação com outras linguagens artísticas, como o teatro, a dança e a música. Estas pesquisas resultaram no trabalho de formação que o grupo realiza através de oficinas e na produção dos espetáculos que circulam todo o país. Há mais de 10 anos o grupo conta com seu próprio espaço, Esparta Arte e Cultura, onde realiza saraus e ensaios e agora está com portas abertas para esse novo projeto.

Os espetáculos

“O que precisaria ouvir” é um espetáculo em que o cantor e compositor Reginaldo Mesquita realiza uma apresentação intimista com suas canções autorais que abordam quem somos. Tudo isso, com voz, violão, experimentação e vibração.

Já “Queda Livre” é um espetáculo de street dance. Nele, dois dançarinos se posicionam artisticamente em relação a acontecimentos que vêm afetando toda a sociedade.

Sarau

O Projeto Arte na Contramão também promove o “Sarau na Lua”, que já existe há mais de três anos, reunindo artistas de diversas áreas. Essa diversidade faz do evento um espaço de experimentação e troca de experiências. O público que estará em casa pode não apenas assistir às performances, como também se apresentar. “Todos podem participar, seja lendo um poema, cantando ou recitando suas próprias poesias”, comenta Lua Barreto, organizadora do evento.