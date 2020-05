Quarto caso de covid-19 é confirmado em Inhumas, diz prefeito

No início da tarde desta quinta-feira (7/5), o prefeito de Inhumas João Antônio (PSD) confirmou o quarto caso de covid-19 na cidade. A informação foi repassada pelo prefeito através de um vídeo publicado nas redes sociais da prefeitura.

O primeiro caso na cidade foi confirmado no dia 18 de abril e menos de uma semana, no dia 24 de abril, já haviam três casos. O quarto caso foi confirmado hoje (7/5), treze dias depois do último. Os outros três casos já foram curados.

De acordo com o prefeito, a população deve estar atenta, pois a cidade já conta com transmissão comunitária, quando não é mais possível identificar como a pessoa foi infectada. “Surge no nosso meio o quarto caso de covid-19, o que é muito preocupante, porque agora é comunitária, o que significa que nós não temos mais controle dessa doença”, disse o prefeito.

João Antônio ainda pede a conscientização da população, afirmando que evitar a disseminação da doença é um dever também da população. Por fim, ele pede “fique em casa, faça o isolamento social”.

Com quarto caso de covid-19 confirmado em Inhumas, academias de Inhumas poderão reabrir com aval da Vigilância Sanitária

As academias de musculação do município de Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia, poderão ser reabertas no período de quarentena se tiverem uma licença especial que passa pelo crivo da Vigilância Sanitária. A nova medida foi anunciada na última quarta-feira (6/5) pela prefeitura e deve beneficiar os estabelecimentos da área.

Conforme a gestão municipal, “a retomada das atividades é necessária por conta da importância da prática de exercícios físicos, assim como da situação econômica da cidade”.

Para que possam reabrir e retomar as atividades, as academias deverão protocolar requerimento solicitando a reabertura, que será avaliado pela Vigilância Sanitária do município. A partir disso, o órgão vai elaborar um relatório técnico individual de cada estabelecimento.

De acordo com informações repassadas pelo gabinete da Prefeitura, as exigências ainda estão em fase de elaboração e devem ser finalizadas e disponibilizadas na próxima quarta-feira (13/5). Alguns dos critérios exigidos serão a medição de temperatura na entrada das academias, distanciamento entre um aluno e outro, bem como higienização constante dos aparelhos.

Para que os estabelecimentos cumpram as determinações, haverá fiscalização e aqueles que não cumprirem as exigências serão fechados.