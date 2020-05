Saúde fará testes para covid-19 em moradores das sete regiões de Goiânia 

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), prepara a testagem rápida para covid-19 em moradores das sete regiões da cidade. A ação faz parte do inquérito sorológico do novo coronavírus, que pode ser iniciado ainda essa semana. Os testes serão feitos em quatro etapas a cada 15 dias, totalizando 22,4 mil exames.

Segundo o Giro do Jornal O popular, desta quinta-feira (7/5), a testagem de 5,6 mil moradores deve começar no sábado (9/5). Será feito um sorteio de bairro e quadra, levando em conta mapa digitalizado da cidade.

Ainda conforme a publicação, cerca de 1,2 mil profissionais, entre servidores da saúde e acadêmicos da Universidade Federal de Goiás (UFG), devem testar 800 pessoas em cada um dos sete distritos sanitários. Para a secretaria municipal da Saúde, Fátima Mrué, a ação vai permitir analisar como o vírus circula em Goiânia e, com isso, tomar medidas importantes, de acordo com a realidade de cada região.

Covid-19: testagem rápida em profissionais da saúde já foi iniciada em Goiânia

No dia 30 de abril, a SMS começou a testagem dos profissionais de saúde para o novo coronavírus, causador da covid-19. Segundo a Prefeitura, a meta é testar 30% dos profissionais de saúde que trabalham em todas as unidades de urgência da rede pública do município, em torno de mil pessoas que estejam ou não com os sintomas da doença.

À época, a titular da SMS já havia explicado que o teste rápido não detecta especificamente o novo coronavírus, mas os anticorpos produzidos depois de ocorrida a infecção. “O teste rápido de anticorpos aponta se a pessoa teve ou não contato com o vírus e isso é possível ser verificado porque quando uma pessoa entra em contato com o vírus o organismo passa a produzir anticorpos como um mecanismo de defesa. Com esses testes que também serão estendidos a uma parte da população vamos ter uma ideia mais próxima da realidade de como está a circulação do novo coronavírus no meio de nossos profissionais de saúde e também da população em geral de Goiânia”, conclui.

Goiânia recebeu do Ministério da Saúde 7.200 testes rápidos e está comprando mais 25 mil. A maior parte desse tipo de teste será utilizada no “inquérito sorológico” da população, que tem início após a testagem dos profissionais de saúde.