Coreto da Praça Cívica, símbolo do Art Déco, tem restauração finalizada

O Coreto da Praça Cívica, um dos monumentos mais representativos do conjunto tombado Art Déco de Goiânia, teve sua obra de restauração entregue nesta quinta-feira (7/5). O edifício histórico foi restaurado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Assim, após a pandemia do coronavírus, voltará a ser ponto de encontro e contemplação para moradores e turistas.

Palco de diversas manifestações, o Coreto da Praça Cívica foi inaugurado em 1942, mesmo ano do Batismo Cultural de Goiânia. Dessa maneira, é uma importante construção da paisagem do Centro Histórico da cidade. Se destaca pela riqueza dos detalhes e do acabamento, com composição simétrica, laje plana e elementos que também remetem ao ecletismo arquitetônico.

Segundo o Iphan em Goiás, a obra do Coreto da Praça Cívica buscou valorizar o estilo Art Déco, com a recuperação integral da laje, dos pisos, bancos em granitina e revestimentos de pedra portuguesa na área externa. Além disso, a restauração do reboco, dos adornos e elementos decorativos, da recomposição de luminárias, paisagismo, execução de calçada acessível e, por fim, a pintura. Ainda de acordo com o instituto, a intervenção foi realizada de forma a garantir a integridade e arquitetura do edifício.

Torre do Relógio

Além da restauração do Coreto, o Iphan realizou uma obra de conservação na Torre do Relógio da Avenida Goiás, que também data do ano da inauguração oficial de Goiânia. O monumento, típico das cidades do início do século XX, passou por serviços de limpeza e consolidação do revestimento externo em pó de pedra. A restauração também contemplou o maquinário do relógio, os pisos em granitina. Houve ainda a reposição dos vidros quebrados e da pintura externa.

Foram investidos, no total, R$461 mil para restauração das duas estruturas. A Torre do Relógio e o Coreto da Praça Cívica são bens de propriedade e gestão da Prefeitura de Goiânia. As construções fazem parte do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Goiânia, reconhecido pelo Iphan como Patrimônio Cultural Brasileiro.

Nova intervenção

Durante a conservação na Torre do Relógio, a equipe técnica do Iphan observou a necessidade de uma nova intervenção de caráter restaurativo no bem, que vai contemplar a recuperação do revestimento, do reforço estrutural e a reativação do relógio. A ação vai começar logo após a conclusão do projeto de restauração e estudos preliminares.

As intervenções realizadas no Coreto da Praça Cívica e na Torre do Relógio fazem parte das ações de recuperação do conjunto tombado pelo Iphan. Nos últimos anos, o Instituto realizou uma série de investimentos em Goiás por meio de obras em edifícios e espaços públicos. Assim, ao todo, foram R$ 48 milhões investidos em obras oito obras no Estado, sendo seis na cidade de Goiás e duas em Goiânia: a restauração da Estação Ferroviária e a requalificação urbana da Praça Cívica (investimento total de R$ 18,3 milhões).

Na capital, em 2020 foi entregue a obra de restauração da Antiga Delegacia Fiscal, que hoje abriga a sede da Superintendência do Iphan em Goiás. Além disso, está em execução a obra do edifício da Antiga Chefatura de Polícia, que receberá a nova sede da Secretaria Estadual de Segurança Pública

Na cidade de Goiás foram outros R$ 30,3 milhões, com as obras de recuperação da Ponte da Cambaúba, restaurações do Mercado Municipal, da sede da Prefeitura Municipal e da Escola de Artes Plásticas Veiga Valle. Além disso, houve requalificações do Arquivo Diocesano e do Cine Teatro São Joaquim.