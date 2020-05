Coronavírus: Goiás tem 1.053 casos e 49 mortes confirmadas

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou um novo boletim epidemiológico atualizando os casos de coronavírus. Goiás já tem 1.053 casos e 49 mortes confirmadas em decorrência da covid-19.

Em relação aos casos de ontem (7/5), houve um aumento de 26 casos confirmados e cinco mortes. Os óbitos são nas cidades de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (1), Aparecida de Goiânia (3), Campos Belos (1), Cristalina (1), Goiandira (1), Goianésia (3), Goiânia (23), Iporá (1), Luziânia (3), Mara Rosa (1), Novo Gama (1), Paraúna (1), Piracanjuba (1), Pires do Rio (1), Planaltina (2), Professor Jamil (2), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1). Além disso, há 41 óbitos suspeitos que estão em investigação e outras 118 mortes suspeitas já foram descartadas.

No Estado, há 11.243 casos suspeitos em investigação. Outros 3.656 já foram descartados. De acordo com a SES-GO, as amostras em análise no Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) não serão atualizadas nesta sexta-feira (8/5), pois o sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), desenvolvido para Laboratórios de Saúde Pública pelo Ministério da Saúde, está em atualização.

Coronavírus em Goiás: distribuição dos casos confirmados

Conforme informado pela Saúde de Goiás, há 56 casos confirmados internados. Destes, 38 pessoas estão hospitalizadas em leitos clínicos e 18 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Há ainda 86 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 53 estão em leitos clínicos e 33 em UTI.

Em relação a localidade, mais municípios entraram na lista onde há casos confirmados. Nesta sexta-feira (8/4), 71 municípios já contam com registros da doença. Além disso, conforme os dados da SES-GO, a maioria de infectados é do sexo feminino.

A Secretaria ainda esclarece sobre eventual divergência de dados. “Os números são dinâmicos e passíveis de mudanças após investigação mais detalhada de cada situação. Os boletins são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde (e-SUS VE e SIVEP Gripe) pelas diversas instituições de saúde cadastradas no Estado, conforme endereço de residência informado pelos usuários”.