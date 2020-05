Covid-19: Uruaçu tem 4 novos casos; dois trabalham em transporte interestadual

A Secretaria Municipal de Saúde de Uruaçu informou, na tarde desta sexta-feira (8/5), que foram confirmados 4 novos casos de covid-19 na cidade, sendo que dois deles trabalham em transporte interestadual.

De acordo com o boletim de ontem, quinta-feira (7/5), a cidade contava com quatro casos, mas o número subiu para nove nesta sexta-feira (8/5), pois outras quatro pessoas testaram positivo para covid-19.

O sexto e sétimo casos confirmados são de contato intradomiciliar, onde os novos infectados, de 12 de 19 anos, tiveram contato com uma paciente que já havia testado positivo. Eles vieram de outro estado e já estão em isolamento domiciliar.

Os outros dois casos confirmados são de pacientes do sexo masculino, com idades entre 30 e 49 anos, que trabalham com transporte interestadual. Conforme informações, todos estão estáveis, em isolamento domiciliar e sendo monitorados pela vigilância epidemiológica.

Além disso, há dez casos suspeitos em investigação, 88 foram descartados e três recuperados. A prefeitura de Uruaçu ressalta a importância das medidas de prevenção contra o coronavírus e pede que cada um faça sua parte.

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou um novo boletim epidemiológico atualizando os casos de coronavírus. Goiás já tem 1.053 casos e 49 mortes confirmadas em decorrência da covid-19.

Em relação aos casos de ontem (7/5), houve um aumento de 26 casos confirmados e cinco mortes. Os óbitos são nas cidades de Águas Lindas de Goiás (1), Anápolis (1), Aparecida de Goiânia (3), Campos Belos (1), Cristalina (1), Goiandira (1), Goianésia (3), Goiânia (23), Iporá (1), Luziânia (3), Mara Rosa (1), Novo Gama (1), Paraúna (1), Piracanjuba (1), Pires do Rio (1), Planaltina (2), Professor Jamil (2), Rio Verde (1) e Valparaíso de Goiás (1). Além disso, há 41 óbitos suspeitos que estão em investigação e outras 118 mortes suspeitas já foram descartadas.

No Estado, há 11.243 casos suspeitos em investigação. Outros 3.656 já foram descartados. De acordo com a SES-GO, as amostras em análise no Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) não serão atualizadas nesta sexta-feira (8/5), pois o sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), desenvolvido para Laboratórios de Saúde Pública pelo Ministério da Saúde, está em atualização.