Em 24 horas, mais três casos de covid-19 são confirmados em Inhumas

Um novo boletim epidemiológico foi divulgado na tarde desta sexta-feira (8/5) atualizando os casos de coronavírus em Inhumas, a cerca de 48 quilômetros de distância da capital. Em 24 horas, mais três casos de covid-19 foram confirmados na cidade.

Na tarde de ontem (7/5), o quarto caso foi confirmado na cidade, conforme informado pelo prefeito João Antônio (PSD), em um vídeo publicado na rede social da prefeitura. Já na tarde de hoje (8/5), o número de confirmados subiu para sete. No total, há dez casos suspeitos em investigação e três recuperados.

De acordo com o prefeito, a população deve estar atenta, pois a cidade já conta com transmissão comunitária, quando não é mais possível identificar como a pessoa foi infectada. “Surge no nosso meio o quarto caso de covid-19, o que é muito preocupante, porque agora é comunitária, o que significa que nós não temos mais controle dessa doença”, disse o prefeito.

Com mais três casos de covid-19 confirmados em Inhumas, população critica medidas tomadas pela administração municipal

Na publicação, vários moradores da cidade expressam suas opiniões quanto a reabertura dos comércios na região. Um usuário escreve: “Ontem eram 4, hoje são 7, amanhã serão quantos? Parabéns por terem reaberto o comércio…”. Outra usuária comenta: “É difícil entender qual a lógica pra reabertura do comércio no mês do pico da pandemia. Se a contaminação já é comunitária a quarentena tem que ser intensificada e não afrouxada”.

O motivo é que uma nova medida foi anunciada na última quarta-feira (6/5) pela prefeitura, onde está prevista a reabertura de academias de musculação que tiverem uma licença especial que passa pelo crivo da Vigilância Sanitária. Para que possam reabrir e retomar as atividades, as academias deverão protocolar requerimento solicitando a reabertura, que será avaliado pela Vigilância Sanitária do município. A partir disso, o órgão vai elaborar um relatório técnico individual de cada estabelecimento.

De acordo com a prefeitura, um novo boletim com dados atualizados deve ser publicado no fim do dia.