Encontrado em SC caminhoneiro com covid-19 que fugiu do HCamp de Goiânia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Catarina encontrou, nesta quinta-feira (7/5), o caminhoneiro diagnosticado com covid-19 que havia fugido do HCamp de Goiânia. Ele viajava como passageiro de um caminhão, conduzido por um conhecido dele. À polícia, o motorista do veículo relatou que perguntou se o colega havia feito o exame, ele confirmou que sim, mas que o resultado era negativo para coronavírus.

De acordo com a corporação, após troca de informações entre a PRF de Goiás e Santa Catarina, policiais rodoviários federais conseguiram abordar uma carreta em Ponte Alta/SC, planalto lageano, na BR-116, que havia saído de Goiás. Nela estava o caminhoneiro de 54 anos, infectado pela covid-19.

Informações sobre a fuga também haviam sido repassadas pela Secretaria de Saúde de Morrinhos, em Goiás, onde ele foi socorrido no dia 28 de abril, enquanto fazia uma viagem. O homem é natural de Caxias no Rio Grande do Sul.

PRF encaminhou caminhoneiro com covid-19, fugido do HCamp de Goiânia, e colega para novos testes

Com todos os cuidados para não haver contaminação de outras pessoas, durante a abordagem, o motorista do caminhão disse que fez o teste em Goiás e o resultado foi negativo. Ele afirmou que não sabia que o passageiro estava infectado, pois ele alegou que o resultado dele também era negativo.

A PRF acionou as equipes das secretarias de saúde de Ponte Alta e de Lages, além da Regional de Saúde, que providenciaram o encaminhamento dos ocupantes do caminhão até Lages onde realizaram novos exames. O passageiro ficou internado, pois além da infeção pelo covid-19 apresentou outras comorbidades.

Já o motorista realizou novo teste e o resultado deu negativo, sendo ele liberado após assinar termo de compromisso de comparecer a um hospital em Caxias do Sul e realizar um novo teste.

Fuga do caminhoneiro com covid-19 do HCamp de Goiânia

O homem, de 54 anos, diagnosticado com coronavírus, fugiu do Hospital de Campanha (HCamp) de Goiânia no último domingo (3/5). Ele havia solicitado alta, mas fugiu antes de ser liberado.

O caminhoneiro estava no HCamp desde o dia 1º, quando foi transferido do Hospital Municipal de Morrinhos, na região sul do estado. De acordo com a Prefeitura de Morrinhos, o paciente foi socorrido no dia 28 de abril, após passar mal na BR-153, enquanto fazia uma viagem. Na ocasião, outros dois homens foram testados, mas deram negativo para a doença.

No dia 1º de maio o resultou saiu positivo para a doença, ele foi transferido para continuar o tratamento em Goiânia. De acordo com o HCamp, o homem estava internado na unidade semicrítica com quadro estável. Dois dias depois ele fugiu da unidade de saúde.