Homem prende mão em máquina de pastel enquanto trabalhava, em Goiás

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender uma ocorrência onde um homem prendeu a mão em uma máquina de pastel enquanto trabalhava, em Santa Helena de Goiás, a cerca de 208 quilômetros de Goiânia.

Conforme informações dos bombeiros que atuaram na ocorrência, quando chegaram no local encontraram o homem com os dedos presos entre os rolos da máquina, que precisou ser desmontada para a retirada da mão da vítima.

Após retirar a mão do homem, os bombeiros colocaram uma atadura e encaminharam a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade para receber atendimento médico.

Além do homem que prendeu a mão em máquina de pastel enquanto trabalhava, em outro caso uma pessoa ficou com anel preso no dedo, em Goiás

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás foi acionado na manhã da última quinta-feira (7/5) para retirar um anel que ficou preso de dedo de uma vítima.

Quando os bombeiros de Niquelândia chegaram no local, verificaram que o homem não conseguia retirar o anel do dedo. Diante disso, com a ajuda de um garfo, os militares conseguiram cortar o acessório e retirar.

Veja o vídeo gravado durante a ocorrência:

Criança prende dedo em ralo de banheiro durante banho, em Luziânia

O Corpo de Bombeiros foi acionado, na última terça-feira (5/5), para atender uma ocorrência onde uma criança prendeu o dedo no ralo do banheiro durante o banho, em Luziânia, localizada na região do Entorno do Distrito Federal.

Conforme informações, o caso aconteceu no bairro Engenheiro Jofre Parada, no momento que a mãe do bebê, de 1 ano, saiu do banheiro para pegar um toalha. Quando retornou, verificou que o menino já estava com o dedo indicador da mão direita preso no ralo de metal.

Diante disso, a guarnição dos bombeiros foi ao local, retirou o ralo e encaminhou a criança para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luziânia para ser submetida a um procedimento anestésico local.

Depois disso, com o uso de uma mini retífica, os bombeiros conseguiram retirar o ralo do dedo da criança, que não teve ferimentos.