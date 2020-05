Hugo confirma 28 pacientes diagnosticados com covid-19

O Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) já tem 28 pacientes diagnosticados com a covid-19, no período entre 22 de abril a 6 de maio. A informação foi confirmada pela assessoria da unidade de saúde, por nota. Até às 17h40 desta quinta-feira (7/5), o hospital estava com 94.25% dos leitos ocupados.

No sábado (2/5), o Hugo iniciou a testagem em 95 pacientes e cerca de 360 profissionais da saúde. Também foi feita uma desinfecção na unidade de saúde. O processo foi realizado em todas as superfícies e paredes, com hipoclorito, e os equipamentos foram higienizados com quaternário de amônio e biguanida.

Hugo afasta profissionais da saúde por covid-19

Desde a última semana, o hospital já afastou cerca de 160 profissionais de saúde por suspeita de covid-19; 56 testaram positivo para a doença. Dos servidores afastados que testaram positivo para o coronavírus, 30 são técnicos de enfermagem, 5 fisioterapeutas, 11 enfermeiros, dois médicos e oito residentes.

Em nota enviada à época, a unidade informou que profissionais da saúde do Hugo testaram 20 pacientes com suspeita de covid-19, sendo que quatro testaram positivo para a doença. “Dos quatro positivos, três foram transferidos para o Hospital de Campanha (HCAMP) e o quarto, um paciente que tinha doença cardiovascular e diabetes, veio a óbito no dia 30”.

Hugo abre processo seletivo

No último dia 3, o Hugo publicou edital que abre emergencialmente um processo simplificado para contratação de pessoal. São ofertadas vagas para áreas de nível médio/técnico e superior. As inscrições poderão ser feitas nos dias 4, 5 e 6 de maio, por meio de envio do currículo e documentação comprobatória ao e-mail processoseletivohugo@ints.org.br.

A contratação será conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os requisitos para inscrição estão no edital que deve ser lido por todos os candidatos. Entre eles, é necessário que candidato selecionado deverá apresentar todos os documentos comprobatórios de que preenche todos os requisitos necessários para o desempenho da função para a qual foi convocado .

Para mais informações: http://ints.org.br/recursos-humanos/.